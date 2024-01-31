اصلاح آیین نامه اجرایی واردات خودرو جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم اروز، مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و پیگیریهای مکرر جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی ریاست عالی بنیاد در خصوص اصلاح آئین نامه واردات خودرو جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر گفت: در خصوص حذف ماده ۲۰ آئیننامه مذکور مبنی بر برداشتن محدودیت انتقال خودرو و همچنین اصلاح ماده ۱۷ آئین نامه مبنی بر اینکه علاوه بر شرکت، شخص جانباز هم قادر به انجام عملیات واردات باشد، این موضوع امروز در هیئت محترم وزیران طرح و به تصویب رسید.
اروز خاطرنشانکرد: همچنین طبق گروهبندی جدید، جانبازان دو چشم نابینا (بصیر) و یا جانبازانی که دو نقص عضو (نقص عضو ترکیبی) دارند، در گروه جانبازان ویژه (۳۵ هزار یورویی) قرار گرفتند.
مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان داشت: بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان خدمتگزار ایثارگران، از حمایتهای فراوان آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم، جناب آقای دکتر محمد مخبر، معاون اول محترم رئیس جمهور و همچنین جناب آقای علیآبادی، وزیر محترم صمت و سایر اعضای محترم هیئت دولت که نگاه حمایتی ویژه به ایثارگران دارند کمال تشکر و قدرانی را دارد.
نظر شما