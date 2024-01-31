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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۷

به پیشنهاد بنیاد شهید تصویب شد؛

اصلاح آیین نامه اجرایی واردات خودرو جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر

اصلاح آیین نامه اجرایی واردات خودرو جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر

به پیشنهادات حمایتی بنیاد شهید و امور ایثارگران، حذف محدودیت انتقال خودرو و اصلاح آیین نامه اجرایی واردات خودرو جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم اروز، مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و پیگیری‌های مکرر جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی ریاست عالی بنیاد در خصوص اصلاح آئین نامه واردات خودرو جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر گفت: در خصوص حذف ماده ۲۰ آئین‌نامه مذکور مبنی بر برداشتن محدودیت انتقال خودرو و همچنین اصلاح ماده ۱۷ آئین نامه مبنی بر اینکه علاوه بر شرکت، شخص جانباز هم قادر به انجام عملیات واردات باشد، این موضوع امروز در هیئت محترم وزیران طرح و به تصویب رسید.

اروز خاطرنشان‌کرد: همچنین طبق گروه‌بندی جدید، جانبازان دو چشم نابینا (بصیر) و یا جانبازانی که دو نقص عضو (نقص عضو ترکیبی) دارند، در گروه جانبازان ویژه (۳۵ هزار یورویی) قرار گرفتند.

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان داشت: بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان خدمتگزار ایثارگران، از حمایت‌های فراوان آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم، جناب آقای دکتر محمد مخبر، معاون اول محترم رئیس جمهور و همچنین جناب آقای علی‌آبادی، وزیر محترم صمت و سایر اعضای محترم هیئت دولت که نگاه حمایتی ویژه به ایثارگران دارند کمال تشکر و قدرانی را دارد.

کد مطلب 6010475

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    نظرات

    • IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
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      خدا خیرتان بدهد ؛ در حالت قبل ایثارگران توان خرید نداشتند و فقط توسط یک شریک مالی میتوانستند به آرزوی ماشین دار شدن برسند و این مهم جز با اصلاح قانون امکان پذیر نبود که با زحمات ریاست محترم بنیاد و همکاری هیئت دولت و ..... به ثمر نشست.
    • محمد IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      0 0
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      سلام از آقای قاضی زاده رئیس بنیاد جانبازان تشکر می کنم

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