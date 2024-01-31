دهه فجر بهترین فرصت برای جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، جابر جهان بین بعدازظهر چهارشنبه در نشست جهادتبیین و استقبال از سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران که در سالن اجتماعات فرمانداری پارس آباد برگزار شد، اظهار کرد: جهاد تبیین و امیدآفرینی در جامعه دو راهبرد اصلی در دهه فجر است.

وی با اشاره به اینکه دستاوردهای ۴۵ ساله انقلاب اسلامی برای نسل امروز تبیین شود، گفت: امروزه به برکت انقلاب اسلامی در تمام عرصه‌های خدمت‌رسانی به مردم اقدامات بسیار چشمگیری انجام شده است که به عنوان دستاوردهای انقلاب اسلامی باید به نسل جوان بازگو و تبیین شود.

فرماندار شهرستان پارس آباد با تاکید بر اینکه رسانه‌ها در عملیاتی کردن جهاد تبیین نقش مهمی دارند، افزود: رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی در عملیاتی‌کردن جهاد تبیین نقش مهمی دارند و باید توانمندی های کشور در حوزه های مختلف را به مردم ارائه دهند.

جهان بین با اشاره به اینکه اطلاع رسانی خدمات نظام وظیفه همگانی و انتظار مردم از ماست، بیان کرد: امروز وحدت و همدلی رمز موفقیت ملت ایران در مقابل تهدیدات و تحریم‌های دشمنان است.

رییس شورای اداری شهرستان پارس آباد عزت و امنیت و آسایش جامعه را مدیون خون پاک شهدا دانست و تصریح کرد: دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران برای مسئولان یک افتخار و فرصتی مغتنم و موجب تجدید روحیه برای خدمت به ملت است.