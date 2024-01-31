۴۵ برنامه شاخص فجر در محمودآباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل ابراهیمنژاد عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بهمناسبت دهه مبارک فجر با بیان اینکه یکی از فرصتهای بسیار خوب انقلاب اسلامی دهه فجر است، اظهار داشت: ما با انقلاب به هویت رسیدهایم و شعار دهه فجر امسال «جشن ملی، مشارکت پرشور و آینده روشن» است.
وی تصریح کرد: انتخابات شاقول جمهوری اسلامی ایران است و اگر این شاقول کمی خم شود، هویت و هدف ما خدشه دار میشود.
فرمانده سپاه محمودآباد افزود: امروز زنگ انقلاب در مدرسه الزهرا شهرستان محمودآباد همزمان با کشور به صدا در آمد و یک کنگره استانی در شهریورماه سال آینده داریم که همه شهرستانها باید برنامه خود را با پیوست برنامه کنگره شهدای استانی هماهنگ کنند.
ابراهیمنژاد ادامه داد: یادواره شهدای شهرستانی در سوم خرداد ماه سال آینده را با محوریت کنگره شهدای استانی برگزار خواهیم کرد.
وی ضمن اشاره با اینکه بهمناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۴۵ برنامه شاخص در دهه فجر داریم که به همت سپاه و بسیج انجام میشود، گفت: برنامهها بر محوریت و مبنای خدماترسانی به مردم است که در این بین توزیع بستههای معیشتی از برنامههای شاخص ما در دهه فجر سال جاری است.
فرمانده سپاه محمودآباد با تاکید بر اینکه برنامههای ما مسجد محوری است، یادآور شد: باید مساجد را دریابیم و مسجد جز سنگر انقلاب اسلامی است، بیش از ۱۰۰۰ برنامه کلی در شهرستان از جمله یادواره شهدا، آبرو های محله، زنگ انقلاب، بستههای معیشتی، رزمایش خودرویی، افتتاح خانههای محروم، مسابقات ورزشی و … در دهه فجر امسال برگزار میشود.
سرهنگ ابراهیمنژاد بیان داشت: یک برنامه بسیار خوبی تحت عنوان مسابقه کتابخوانی ۲ هزار نفره مدرسه درس آموز شهید سلیمانی را داریم که ۲ هزار کتاب را به صورت رایگان توزیع کردیم و این برنامه جز برنامههای شاخص ما است.
وی عنوان کرد: باید بُعد شخصیتی حاج قاسم سلیمانی را روایتگری کنیم و فرزندان ما باید بدانند شخصیت شهید سلیمانی بر اساس انقلاب اسلامی شکل گرفته است.
فرمانده سپاه محمودآباد با بیان اینکه عملیات فرهنگی را در دهه فجر داریم، افزود: ۴۰ مسجد ۴۰ روایت از مکتب شهید سلیمانی را بیان میکنند و پویش گلریزان از طریق بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور انجام میشود که دانشجویان ما قصد دارند دانشجویان زندانی غیرعمد استان را آزاد کنند.
ابراهیمنژاد گفت: نهضت ۱۰ شب در ۱۰ مسجد محله برای خدمات رسانی برگزار میشود و رؤسای ادارات بر پشت میز خدمت مینشینند و در ۱۰ مسجد ۱۰ میز حقوقی با حضور دادستان برپا میشود و اولویتهای ما در دهه فجر باید مسجد محوری باشد.
فرمانده سپاه ناحیه محمودآباد بیان کرد: ستاد دهه فجر در جهت تجدید میثاق با شهدا و امام شهدا، دیدار با امام جمعه شهرستان محمودآباد را تدارک دیدهاند.
وی افزود: آزادسازی پرندگان مهاجر به یاد آزادسازی ملت از بند به صورت نمادین در تالاب سرخ رود برگزار میشود و پاتوق گفت و گوی تریبون آزاد را در سرخ رود خواهیم داشت.
فرمانده سپاه محمودآباد از رزمایش عطر افشانی در گلزار شهدای ۸۵ روستای شهرستان محمودآباد به صورت همزمان خبر داد و گفت: در روز ۲۲ بهمن راهپیمایی پر شور مردم، مسابقه ساخت عروسک و آدمک (شیاطین زمانه)، برپایی ایستگاه فرهنگی نسل نو انقلاب و اجرای سرود ۲ هزار نفری دانش آموزی در سطح شهرستان برگزار میشود.
ابراهیمنژاد در پایان خاطرنشان کرد: افتتاح سالن ورزشی شهدای وزرا محله سرخرود، افتتاح خانه محروم روستای آرم و خانه عالم روستای فرامده، افتتاح المان شهدای روستاهای علوی کلاً و عبدالله آباد، افتتاح نمایشگاه دستاوردهای انقلاب و افتتاح کانون مشاوره و کانون سبک زندگی از دیگر برنامههای دهه فجر سال جاری است.
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