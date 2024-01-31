همایش «اقتدار ۳۶۰ در چهل و پنجمین فجر انقلاب» در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه همایش «اقتدار ۳۶۰ در چهل و پنجمین فجر انقلاب» به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه با حضور امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و امیر سلیمان طاهری فرمانده قرارگاه منطقهای ارتش در غرب کشور برگزار شد.
در ابتدای این همایش امیر ایرانی و امیر طاهری با همراهی جمعی از مسئولین دانشگاه رازی بر مزار شهدای گمنام دانشگاه رازی حاضر و با قرائت فاتحه و اهدای گل یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند.
در ادامه نشست دانشگاهیان استان کرمانشاه با فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با عنوان «اقتدار ۳۶۰ در چهل و پنجمین فجر انقلاب» برگزار شد.
در پایان این همایش، از امیر دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اهدای تندیس توسط رئیس دانشگاه رازی قدردانی شد.
نظر شما