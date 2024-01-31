همایش «اقتدار ۳۶۰ در چهل و پنجمین فجر انقلاب» در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه همایش «اقتدار ۳۶۰ در چهل و پنجمین فجر انقلاب» به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه با حضور امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و امیر سلیمان طاهری فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ارتش در غرب کشور برگزار شد.

در ابتدای این همایش امیر ایرانی و امیر طاهری با همراهی جمعی از مسئولین دانشگاه رازی بر مزار شهدای گمنام دانشگاه رازی حاضر و با قرائت فاتحه و اهدای گل یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند.

در ادامه نشست دانشگاهیان استان کرمانشاه با فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با عنوان «اقتدار ۳۶۰ در چهل و پنجمین فجر انقلاب» برگزار شد.

در پایان این همایش، از امیر دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اهدای تندیس توسط رئیس دانشگاه رازی قدردانی شد.