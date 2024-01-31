به گزارش خبرگزاری مهر، ضمن تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر افزود: این میزان در مقایسه با سال گذشته که یک هزار و ۴۴۳ پروژه بوده از نظر ریالی تقریباً رشد ۲ برابر دارد.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد پروژه‌ها به ترتیب مربوط به دهیاری‌ها با ۳۸۲ پروژه، شهرداری‌ها ۳۰۱ پروژه، کمیته امداد ۱۷۵ پروژه و از نظر ریالی نیز بیشترین عدد به ترتیب مربوط به اداره کل صمت استان با ۱۵۸ هزار میلیارد ریال، شهرداری‌ها ۱۰۲ هزار میلیارد ریال و شرکت گاز استان نیز ۱۶ هزار میلیارد ریال است.

ایمانیه اظهار کرد: از نظر ریالی بیشترین عدد اعتبار صرف شده مربوط به شهرستان شیراز با ۱۱۵ هزار میلیارد ریال، نی ریز ۱۱۱ هزار میلیارد ریال و لار ۳۳ هزار میلیارد ریال است