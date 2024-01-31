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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۷

استاندار فارس:

هزار و ۵۸۱ پروژه دهه فجر در استان فارس افتتاح می‌شود

هزار و ۵۸۱ پروژه دهه فجر در استان فارس افتتاح می‌شود

شیراز-استاندار فارس گفت: همزمان با دهه مبارک فجر، یک هزار و ۵۸۱ پروژه عمرانی در حوزه‌های مختلف با اعتباری افزون بر ۳۵۰ هزار میلیارد ریال در این استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ضمن تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر افزود: این میزان در مقایسه با سال گذشته که یک هزار و ۴۴۳ پروژه بوده از نظر ریالی تقریباً رشد ۲ برابر دارد.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد پروژه‌ها به ترتیب مربوط به دهیاری‌ها با ۳۸۲ پروژه، شهرداری‌ها ۳۰۱ پروژه، کمیته امداد ۱۷۵ پروژه و از نظر ریالی نیز بیشترین عدد به ترتیب مربوط به اداره کل صمت استان با ۱۵۸ هزار میلیارد ریال، شهرداری‌ها ۱۰۲ هزار میلیارد ریال و شرکت گاز استان نیز ۱۶ هزار میلیارد ریال است.

ایمانیه اظهار کرد: از نظر ریالی بیشترین عدد اعتبار صرف شده مربوط به شهرستان شیراز با ۱۱۵ هزار میلیارد ریال، نی ریز ۱۱۱ هزار میلیارد ریال و لار ۳۳ هزار میلیارد ریال است

کد مطلب 6010526

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