به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۹۳ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

دکتر رجبعلی برزویی، دبیر ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از این جلسه، در خصوص سند راهبردی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران گفت: پیش‌تر در جلسه ۱۹۰ مورخ ۱۲ دی ۱۴۰۲ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور پیش‌نویس سند راهبردی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران مطرح و به اتفاق آراء کلیات آن تصویب و مقرر شده بود که جزییات سند مذکور در جلسات آتی شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در ابتدای این جلسه اصول و مبانی ارزشی با تأکید بر اهمیت کرامت انسانی در تمام ابعاد علمی و فناوری در حوزه هوش مصنوعی و جهان‌بینی توحیدی اسلام، مردم‌سالاری دینی، عدالت‌محوری و ثروت‌آفرینی در زیست‌بوم هوش مصنوعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس برخی بندهای چشم‌انداز، اهداف کلان و شاخص‌های ارزیابی با عنایت به لزوم تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای سازوکارلازم در این حوزه مطرح شدند.

دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: پس از بحث و تبادل نظر اعضای جلسه؛ به اتفاق آراء اصول و مبانی ارزشی و بندهای مطروحه از چشم‌انداز، اهداف کلان و شاخص‌های ارزیابی با انجام برخی اصلاحات جزیی تصویب شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص موضوع ضوابط تأسیس دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات درمانی و اصلاح مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران گفت: بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأسیس دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات درمانی در منطقه‌ای با مجموع جمعیت ۵۰۰ هزار نفر که شهرستان محل استقرار دانشکده حداقل حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داشته باشد، بعد از تصویب در شورای گسترش دانشگاه‌های آموزش پزشکی و تأیید در شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، موافقت شد.