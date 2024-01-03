کلیات سند هوش مصنوعی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۹۰ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

رجبعلی برزویی، پس از جلسه ۱۹۰ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی، در خصوص ارائه پیش‌نویس سند راهبردی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران گفت: در جلسه ۱۸۱ این شورا در خصوص ضرورت‌ها و اهمیت تنظیم سند ملی هوش مصنوعی و تفاوت آن با سایر اسناد موجود در این حوزه و همچنین چالش‌های پیشروی تدوین سند مطرح شد.

وی افزود: در جلسه ۱۸۵ نیز مرجع نهایی‌سازی و تصویب سند از میان دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاصل آن ماده ‌واحده‌ای شد که در جلسه ۸۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. بر این اساس مرجع تصویب سند پس از نهایی‌سازی توسط ستاد علم، فناوری و نوآوری دبیرخانه، شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شد.

دبیر ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: با عنایت به سابقه کار و بحث‌های کارشناسی متعدد و مفصل صورت گرفته در جلسات مختلف، در این جلسه کلیات پیش‌نویس سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر اصول و مبانی ارزشی، چشم انداز، اهداف، اولویت‌ها، شاخص‌ها، راهبردها، اقدامات ملی و تقسیم کار ملی دستگاه‌های اجرایی مطرح شد و نیز برخی اولویت‌های سند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: به اتفاق آراء کلیات سند با انجام برخی اصلاحات جزئی تصویب شد و مقرر شد چشم‌انداز سند ۱۰ ساله تعیین شود و از آنجا که موضوع هوش مصنوعی سیال است، روزآمدسازی سند هر ۵ سال یکبار انجام شود.

دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی افزود: مقرر شد در جلسات آتی این شورا جزئیات پیش‌نویس سند ملی هوش مصنوعی در جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.