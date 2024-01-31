به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین شریعتی‌نژاد با تشریح ویژه برنامه‌های حرم مطهر رضوی در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار کرد: همزمان با این ایام فرخنده ویژه برنامه‌های متنوع و گسترده‌ای به صورت شبانه روزی در آستان مقدس رضوی برگزار خواهد شد.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی تصریح کرد: این برنامه‌ها در رواق‌های حرم مطهر رضوی و با محوریت رواق امام خمینی (ره) با سخنرانی حجج اسلام حسینی قمی، سرلک، پناهیان، حاج علی‌اکبری، فرزانه، ماندگاری و آیات عظام علم الهدی و صدیقی همراه خواهد بود.

وی افزود: در ایام دهه مبارک فجر همچنین زائران حرم مطهر رضوی از اجرای برنامه و مدیحه‌سرایی مداحان کشوری از جمله مهدی رسولی، میثم مطیعی، منصور ارضی بهره‌مند خواهند شد و در این ایام همچنین سرودهای انقلابی در رواق‌ها و صحن‌های متفاوت اجرا خواهد شد.

شریعتی‌نژاد عنوان کرد: معرفی چندین کتاب با موضوع انقلاب اسلامی با حضور میهمانان ویژه و همچنین تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در قالب نشست‌های تخصصی برای زائران ایرانی و غیرایرانی از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده برای ایام دهه فجر در حرم مطهر رضوی است.

معاون تبلیغات اسلامی آستان مقدس رضوی ابراز کرد: در شب ۲۲ بهمن مراسم گلبانگ الله اکبر در حرم مطهر رضوی با محوریت رواق بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و زائران حریم ملکوتی رضوی با سر دادن شعار «الله اکبر» در این شب باشکوه با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید پیمان خواهند کرد.

وی بیان کرد: جشن شکوفه‌ها ویژه دختران از جمله برنامه‌هایی است که در روز ۲۲ بهمن در رواق مبارکه حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود. برگزاری حلقه‌های معرفت با موضوع انقلاب اسلامی در مدرسه پریزاد و برگزاری کارگاه نقاشی بزرگ انقلاب اسلامی در رواق دارالمرحمه برای کودکان در طول حدود ۱۱۰ متر از دیگر برنامه‌های حرم مطهر رضوی در ایام در دهه فجر است.

شریعتی‌نژاد اضافه کرد: در حوزه کودک و نوجوان سه کتاب معرفی خواهد شد و علاوه بر اینها، شب شعر برای عرب زبان‌ها و نشست‌های تخصصی در اتاق فاطمیون در این ایام برگزار خواهد شد.