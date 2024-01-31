به گزارش خبرگزاری مه، پرونده ثبت جهانی «دره خرم‌آباد و قلعه فلک‌الافلاک» پس از امضای علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور به سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) ارسال شد.

دارابی ابراز امیدواری کرد این پرونده در آینده نزدیک به ثبت جهانی برسد.

وی افزود: پرونده خرم‌آباد، ۵۴ هزار سال قدمت و زندگی در غارهای این منطقه را اثبات می‌کند.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: چند تیم با مدیریت مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان روی پرونده «دره خرم‌آباد و قلعه فلک‌الافلاک» کار کردند تا در موعد مقرر، آماده ارسال شود.