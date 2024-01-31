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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۴

دارابی خبر داد؛

ارسال پرونده ثبت جهانی «دره خرم‌آباد و قلعه فلک‌الافلاک»به یونسکو

ارسال پرونده ثبت جهانی «دره خرم‌آباد و قلعه فلک‌الافلاک»به یونسکو

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور، از امضای پرونده ثبت جهانی «دره خرم‌آباد و قلعه فلک‌الافلاک» و ارسال آن به یونسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مه، پرونده ثبت جهانی «دره خرم‌آباد و قلعه فلک‌الافلاک» پس از امضای علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور به سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) ارسال شد.

دارابی ابراز امیدواری کرد این پرونده در آینده نزدیک به ثبت جهانی برسد.

وی افزود: پرونده خرم‌آباد، ۵۴ هزار سال قدمت و زندگی در غارهای این منطقه را اثبات می‌کند.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: چند تیم با مدیریت مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان روی پرونده «دره خرم‌آباد و قلعه فلک‌الافلاک» کار کردند تا در موعد مقرر، آماده ارسال شود.

کد مطلب 6010577
فاطمه کریمی

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