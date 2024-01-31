به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی منطقه‌های مختلف نوار غزه به ویژه شهر غزه را مورد هجوم قرار داده است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که چندین فلسطینی که در جریان بمباران ورزشگاه «یرموک» شهر غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شده بودند به بیمارستان «المعمدانی» منتقل شده‌اند.

همچنین ۲ فلسطینی در نتیجه بمباران یک خانه مسکونی در منطقه المغربی واقع در جنوب شرق شهر غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

بنا بر گزارش‌ها ارتش رژیم صهیونیستی شمال، جنوب و مرکز شهر غزه را به شدت بمباران کرده است. ساختمان‌های وزارت امور داخلی غزه واقع در غرب شهر غزه در نتیجه بمباران ویران شدند.

جبالیا در شمال نوار غزه نیز از سوی ارتش رژیم صهیونیستی هدف گرفته شد.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی چندین خانه مسکونی را در جنوب اردوگاه خان‌یونس واقع در جنوب نوار غزه هدف قرار داد و ویران کرد.