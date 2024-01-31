به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع صهیونیست به ناکام بودن اقدام برای نابودی تونل‌های مقاومت در غزه اذعان کردند.

رادیو رژیم صهیونیستی گزارش داد: عملیات غرق کردن تونل‌ها در شمال غزه دستاورد چندانی نداشته و بسیار ناچیز بوده است.

در این گزارش اذعان شده است: درمرکز غزه نیز طرح به طور کامل شکست خورده است. در خان یونس نیز ارتش این طرح را امتحان نکرده است.

روزنامه وال استریت ژورنال چندی قبل گزارش داده بود: اسرائیل یک سیستم پمپاژ بزرگ و پیشرفته تهیه کرده تا آب دریا را به داخل شبکه تونلی حماس هدایت و بدین ترتیب تونل‌ها را ویران و فرماندهان حماس را مجبور کند از آن خارج شوند!

روزنامه تایمز انگلیس نیز نوشته بود که «اریک پرینس» عضو سابق نیروی دریایی آمریکا و مؤسس شرکت بدنام بلک واتر و تاجر سلاحی که گفته می‌شود هم اکنون مقیم امارات عربی متحده است، بعد از اتفاقات هفتم اکتبر به اراضی اشغالی رفته و پیشنهاد کرده که تل‌آویو سیستمی پیشرفته او را خریداری کند و با آن تونل‌های حماس در غزه را از آب دریا پر کند.