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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۰۳

اذعان تل آویو به ناکامی پروژه آب بستن در تونل‌های مقاومت در غزه

اذعان تل آویو به ناکامی پروژه آب بستن در تونل‌های مقاومت در غزه

منابع صهیونیست به ناکام بودن اقدام برای نابودی تونل های مقاومت در غزه اذعان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع صهیونیست به ناکام بودن اقدام برای نابودی تونل‌های مقاومت در غزه اذعان کردند.

رادیو رژیم صهیونیستی گزارش داد: عملیات غرق کردن تونل‌ها در شمال غزه دستاورد چندانی نداشته و بسیار ناچیز بوده است.

در این گزارش اذعان شده است: درمرکز غزه نیز طرح به طور کامل شکست خورده است. در خان یونس نیز ارتش این طرح را امتحان نکرده است.

روزنامه وال استریت ژورنال چندی قبل گزارش داده بود: اسرائیل یک سیستم پمپاژ بزرگ و پیشرفته تهیه کرده تا آب دریا را به داخل شبکه تونلی حماس هدایت و بدین ترتیب تونل‌ها را ویران و فرماندهان حماس را مجبور کند از آن خارج شوند!

روزنامه تایمز انگلیس نیز نوشته بود که «اریک پرینس» عضو سابق نیروی دریایی آمریکا و مؤسس شرکت بدنام بلک واتر و تاجر سلاحی که گفته می‌شود هم اکنون مقیم امارات عربی متحده است، بعد از اتفاقات هفتم اکتبر به اراضی اشغالی رفته و پیشنهاد کرده که تل‌آویو سیستمی پیشرفته او را خریداری کند و با آن تونل‌های حماس در غزه را از آب دریا پر کند.

کد مطلب 6010560

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