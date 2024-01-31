به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوروزی عصر چهارشنبه در مجمع عمومی سالیانه هیأت پزشکی ورزشی اردبیل که در سالن رضازاده اردبیل برگزار شد، با قدردانی از تلاش و خدمات همکاران هیأت پزشکی ورزشی استان اردبیل، بر ضرورت برنامهریزی برای راهاندازی یک مرکز تخصصی پزشکی ورزشی در این هیأت و در راستای سیاست تمرکززدایی فدراسیون تاکید کرد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه هیأت پزشکی ورزشی استان اردبیل از جمله هیأتهای استانی ما محسوب میشود که با رعایت نظم و انضباط اداری و مالی و ارائه خدمات تخصصی توانسته رضایت نسبی جامعه ورزش استان را جلب کند که با این حال هیچگاه به وضع موجود بسنده نکرده و باید برنامهریزیها برای هر چه بهتر شدن خدمات هیأت باشد.
رییس فدراسیون پزشکی ورزشی با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای اصلی این فدراسیون تمرکززدایی است، گفت: در این راستا و برای سهولت حال جامعه هدف، هیأتهای استانی ما باید با دارا بودن امکانات تخصصی و بهرهگیری از ظرفیتهای درون استان به گونهای فعالیت کنند که نیازی به ارجاع ورزشکاران آسیبدیده به مرکز وجود نداشته باشد.
نوروزی افزود: خوشبختانه در حال حاضر ۲۵ هیأت استانی پزشکی ورزشی صاحب ملک اختصاصی هستند و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان و فدراسیون باید شاهد راهاندازی مرکز تخصصی پزشکی ورزشی در سال آینده در اردبیل نیز باشیم.
نایب رییس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اهمیت تعامل این هیأت با دیگر هیأتهای ورزشی مرکز استان خاطرنشان کرد: از طرفی نباید از هیأتهای پزشکی ورزشی شهرستانها غفلت شود و انتظار این است با بازدیدهای میدانی و ارزیابی عملکرد و تقویت ساختار و زیرساخت هیأتهای شهرستانی برای بسط هر چه بیشتر خدمات پزشکی ورزشی به اقصی نقاط استان اقدام شود.
نظر شما