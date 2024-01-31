علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از خروجی مدل‌های پیش یابی، سامانه ناپایدار حاکم در منطقه، همچنان تا روز جمعه جو استان را تحت تأثیر داشته به تناوب سبب وزش باد، بارش برف و باران و مه در سطح استان می‌شود.

وی افزود: بارش حاصل از این سامانه که تا ظهر فردا (پنجشنبه) غالباً ضعیف و پراکنده خواهد بود؛ از بعدازظهر فردا تا اواخر جمعه، تقویت شده علاوه بر ارتفاعات، گردنه‌ها و نواحی سردسیر، به تدریج در مناطق معتدل نیز به صورت برف مشاهده خواهد شد.

سرپرست سازمان هواشناسی کرمانشاه تصریح کرد: با خروج سامانه مذکور، در روزهای شنبه و یکشنبه، مه به خصوص در اوایل روز و در مناطق سرد و معتدل مهمترین و محتمل‌ترین پدیده در سطح استان خواهد بود.

وی ادامه داد: متوسط دمای هوا از روز جمعه تا اوایل هفته آینده به تدریج و به شکلی محسوس کاهش خواهد یافت.

زورآوند خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود حداقل دمای هوا در روزهای شنبه و یکشنبه، به طور غالب بین ۵ تا ۱۰ درجه زیر صفر، در نقاط معتدل و سردسیر استان کرمانشاه به ثبت برسد.