لزوم بهره گیری از ظرفیت رسانه ها برای معرفی رویداد جامعه پرداز

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص‌الائمه عصر چهارشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان استان مرکزی اظهار کرد: تاکنون بانک قوی و ارزشمندی از فعالان مردمی با حضور ۵۰۰ نفر در این رویداد مهم و تأثیر گذار در استان شکل گرفته است.

استاندار مرکزی افزود: از اداره ورزش و امور جوانان استان انتظار می‌رود حوزه رویداد جامعه‌پرداز را مورد توجه ویژه قرار دهد تا بانک اطلاعاتی آن با مشکل و کاستی مواجه نشود.

مخلص الائمه با تاکید بر ظرفیت رسانه‌ها برای معرفی بهتر رویداد جامعه پرداز گفت: در بحث انتخاب جوانان برتر ایران زمین در قالب کارگروه‌ها، فرمانداران باید مشارکت فعالی داشته باشند.

وی با بیان اینکه استان مرکزی بهمن ماه میزبان طرح رویداد ملی جامعه پرداز است، افزود: برگزاری رویداد ملی جامعه پرداز با هدف هم افزایی بدنه فعال مردمی برای حل مسائل حوزه زن، خانواده و جمعیت در استان مرکزی هدف گذاری شده است.

استاندار مرکزی بر شناسایی و پالایش ظرفیت‌های مردمی فعال در عرصه خانواده، ازدواج و فرزندآوری تاکید کرد و گفت: شبکه سازی و توسعه تعاملات مؤسسات و نهادهای مردمی فعال، تمرین طراحی عملیات مشترک بر اساس نظام مسائل استان و حل مساله توسط مجموعه‌های مردمی از جمله اهداف این رویداد است.