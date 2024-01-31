به گزارش خبرنگار مهر، یادگار احمدی غروب چهارشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه با موضوع دهه مبارک فجر به میزبانی سالن جلسات اداره کل صمت استان سمنان ضمن بیان اینکه طی این دهه ۲۷ واحد صنعتی و معدنی در استان به بهره برداری می‌رسد، ابراز داشت: پیش بینی می‌شود این واحدها بتواند رونق اقتصادی و رشد تولید را بیش از آنچه هست در استان بهبود بخشند.

وی ضمن بیان اینکه افتتاح این واحدها در ارتقا آمار اشتغال استان نیز مؤثر است، افزود: با بهره برداری از این طرح‌ها یک هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان صمت استان سمنان بابیان اینکه برای افتتاح این طرح‌ها ۳۶ هزار و ۹۱۶ میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است، ابراز داشت: این اعتبارات و هزینه کرد آن در حوزه صمت به توسعه اقتصادی استان منتهی شده است.

احمدی ضمن بیان اینکه صاحبان صنایع در استان حمایت می‌شوند، تصریح کرد: یکی از این حمایت‌ها در ستاد تسهیل و رونق تولید است که می‌کوشیم مشکلات واحدها را احصا و در همان نشست تا رفع کنیم.

وی ضمن بیان اینکه یکی از چالش‌های موجود در حوزه صنایع کمبود نقدینگی در بانک‌های استان است، افزود: انتظار می‌رود صاحبان صنایع حساب بانکی واحدهای خود را در درون بانک‌های استان انجام دهند تا بتواند به ارتقای توان پرداخت بانک‌ها کمک کند.