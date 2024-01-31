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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۱۶

اختلاف فنی بین هواپیمایی کشوری ایران و عربستان وجود ندارد

اختلاف فنی بین هواپیمایی کشوری ایران و عربستان وجود ندارد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هیچ گونه اختلاف فنی بین سازمان های هواپیمایی کشوری ایران و عربستان برای حج عمره وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر یازرلو گفت: پس از توافق دولت ایران و عربستان مبنی بر از سرگیری ارتباطات دیپلماتیک، مذاکرات مربوط به برقراری پروازها ذیل اجلاس بین المللی ICAN انجام گرفت و تاکنون اعلام رسمی و یا غیر رسمی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری عربستان دال بر وجود اختلافات فنی واصل نشده است.

وی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری ایران همواره از طریق دیپلماتیک پیگیر شروع پروازها بوده که تاکنون هیچ گونه پاسخ رسمی مبنی بر اظهارنظر در خصوص شروع مجدد پروازها از طرف مقابل دریافت نشده و منتظر تصمیم نهایی طرف عربستانی برای برقراری مجدد پروازها هستیم.

کد مطلب 6010691

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