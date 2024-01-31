هیات تجاری و گردشگری قزاقستان به مازندران سفر می کند

حسن خیریان پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و گردشگری هیأت ۳۵ نفره تجاری- اقتصادی- گردشگری- اجتماعی ورزشی به ریاست آقای کولژانف کانات معاون استاندار استان منگستائو قزاقستان و ماتایف رئیس مصلحت استان منگستائو از طریق فرودگاه ساری وارد مازندران می‌شوند.

خیریانپور افزود: در این سفر یک هفته‌ای کاردار سفارت قزاقستان و سرکنسول قزاقستان در ایران این کشور نیز هیأت را همراهی خواهند کرد.

معاون استاندار مازندران تصریح کرد: نشست با استاندار مازندران در محل استانداری- نشست با فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی- نشست با شهردار ساری و شورای شهر و شورای استان در محل شهرداری ساری و بازدید از برخی مراکز اقتصادی و تولیدی و تجاری و تاریخی و گردشگری و فرهنگی مازندران و بندر امیرآباد ازجمله برنامه‌های این هیأت در مازندران خواهد بود.