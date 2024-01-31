۱۸ شهید گمنام مهمان دانشگاه های مازندران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمدحسن سلامی شامگاه چهارشنبه در دیدار با سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مازندران با بیان اینکه امنیت و اقتدار امروز نظام جمهوری اسلامی مرهون مجاهدت‌های فراوانی است که برای انقلاب اسلامی انجام شد، اظهار داشت: امروز قدرتمندانه انقلاب اسلامی در دنیا می‌درخشد و حقیقتاً الهام بخش برای همه آزادی‌خواهان جهان شده است.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی پرچمدار جبهه مقاومت اسلامی است و همه این عزت‌ها را مرهون مجاهدت ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس در جبهه‌های مقاومت اسلامی هستیم.

این مسؤول با بیان اینکه ارزش‌های اسلامی در جامعه زنده است و دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه پیشرو در موضوع معارف دفاع مقدس در سطح کشور است، اذعان داشت: امروز درس دفاع مقدس یک شجره طیبه‌ای در دانشگاه‌ها شده و باید برای فراگیری آن تلاش کنیم.

سرهنگ پاسدار سلامی تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی همچنان که در ایجاد دو واحد درسی دفاع مقدس پیشتاز و پیشرو بود امروز با الزامی شدن این درس و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باز هم این انتظار می‌رود دانشگاه آزاد پیشرو باشد.

وی تأکید کرد: با استفاده از ابزارهای انگیزشی و تشویقی برای افزایش دانشجو در دانشگاه‌ها باید تلاش کنیم و دانشگاه باید به تقویت این درس در داننشگاه‌های دیگر کمک کند.

این مسؤول اظهار داشت: امروز دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر جایگاه علمی در جایگاه معنوی و ارزشی قرار دارد و در موضوع معارف دفاع مقدس نیازمند هم افزایی بین دانشگاه‌ها هستیم.

وی با اشاره به خاطرات دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها از دوران دفاع مقدس ابراز داشت: حضور آن‌ها در جبهه حضور با بصیرت بود و حضور تعلیمی تربیتی آموزشی داشتند.

این مسؤول با اشاره به اینکه در مناسبت‌های مختلف فرهنگی باید تلاش کنیم روحیه مجاهدت و مقاومت در جامعه افزایش پیدا کند، گفت: باید دانشجویان تراز انقلاب اسلامی تربیت شوند.

وی با بیان اینکه رزمندگان استان مازندران در عملیات والفجر هشت خط شکن بودند و بیش از ۵۰۰ شهید در این عملیات تقدیم شد، گفت: وظیفه داریم دانشجویان را با این عملیات آشنا کنیم؛ شناسنامه استان مازندران شناسنامه حماسه، ایثار و فداکاری است.

این مسئول با بیان اینکه وظیفه داریم رزمندگان و مردم این استان را خوب و شایسته معرفی کنیم، تصریح کرد: مراسم تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس در دانشگاه‌ها تقویت شود چراکه تکریم مجاهدان روحیه مجاهدت را در جامعه تقویت خواهد کرد.

وی با تاکید بر تکریم خانواده‌های شهدا در برنامه‌های دانشگاهی اذعان داشت: دانشگاه‌ها پشتوانه علمی دفاع مقدس در استان هستند و از این ظرفیت باید برای کارهای تحقیقی پژوهشی ادبی در حوزه دفاع مقدس استفاده کنیم.

سرهنگ سلامی با تاکید بر تدوین کتب دفاع مقدس گفت: دانشنامه استانی دفاع مقدس در دست تألیف است که دارای ۹۰۰ مدخل است و باید ۹۰۰ مقاله تهیه و تنظیم شود.

این مسئول اذعان داشت: امروز برای زنده نگه داشتن باید اساتید دانشگاهی پای کار بیایند و به نیت هر شهید یک مقاله تهیه کنند که کار ماندگار و در تاریخ می‌ماند.

این مسئول با بیان اینکه ۱۸ شهید گمنام مهمان دانشگاه‌های استان هستند، گفت: یادمان‌های شهدای گمنام به عنوان پایگاه‌های فرهنگی باید روحیه معنویت و مجاهدت را دانشگاه‌ها تقویت کنند.