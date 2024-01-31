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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۲۷

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران:

۱۸ شهید گمنام مهمان دانشگاه های مازندران هستند

۱۸ شهید گمنام مهمان دانشگاه های مازندران هستند

ساری- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران با بیان این که ۱۸ شهید گمنام مهمان دانشگاه های استان هستند، گفت: یادمان شهدای گمنام پایگاه های فرهنگی به شمار می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمدحسن سلامی شامگاه چهارشنبه در دیدار با سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مازندران با بیان اینکه امنیت و اقتدار امروز نظام جمهوری اسلامی مرهون مجاهدت‌های فراوانی است که برای انقلاب اسلامی انجام شد، اظهار داشت: امروز قدرتمندانه انقلاب اسلامی در دنیا می‌درخشد و حقیقتاً الهام بخش برای همه آزادی‌خواهان جهان شده است.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی پرچمدار جبهه مقاومت اسلامی است و همه این عزت‌ها را مرهون مجاهدت ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس در جبهه‌های مقاومت اسلامی هستیم.

این مسؤول با بیان اینکه ارزش‌های اسلامی در جامعه زنده است و دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه پیشرو در موضوع معارف دفاع مقدس در سطح کشور است، اذعان داشت: امروز درس دفاع مقدس یک شجره طیبه‌ای در دانشگاه‌ها شده و باید برای فراگیری آن تلاش کنیم.

سرهنگ پاسدار سلامی تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی همچنان که در ایجاد دو واحد درسی دفاع مقدس پیشتاز و پیشرو بود امروز با الزامی شدن این درس و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باز هم این انتظار می‌رود دانشگاه آزاد پیشرو باشد.

وی تأکید کرد: با استفاده از ابزارهای انگیزشی و تشویقی برای افزایش دانشجو در دانشگاه‌ها باید تلاش کنیم و دانشگاه باید به تقویت این درس در داننشگاه‌های دیگر کمک کند.

این مسؤول اظهار داشت: امروز دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر جایگاه علمی در جایگاه معنوی و ارزشی قرار دارد و در موضوع معارف دفاع مقدس نیازمند هم افزایی بین دانشگاه‌ها هستیم.

وی با اشاره به خاطرات دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها از دوران دفاع مقدس ابراز داشت: حضور آن‌ها در جبهه حضور با بصیرت بود و حضور تعلیمی تربیتی آموزشی داشتند.

این مسؤول با اشاره به اینکه در مناسبت‌های مختلف فرهنگی باید تلاش کنیم روحیه مجاهدت و مقاومت در جامعه افزایش پیدا کند، گفت: باید دانشجویان تراز انقلاب اسلامی تربیت شوند.

وی با بیان اینکه رزمندگان استان مازندران در عملیات والفجر هشت خط شکن بودند و بیش از ۵۰۰ شهید در این عملیات تقدیم شد، گفت: وظیفه داریم دانشجویان را با این عملیات آشنا کنیم؛ شناسنامه استان مازندران شناسنامه حماسه، ایثار و فداکاری است.

این مسئول با بیان اینکه وظیفه داریم رزمندگان و مردم این استان را خوب و شایسته معرفی کنیم، تصریح کرد: مراسم تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس در دانشگاه‌ها تقویت شود چراکه تکریم مجاهدان روحیه مجاهدت را در جامعه تقویت خواهد کرد.

وی با تاکید بر تکریم خانواده‌های شهدا در برنامه‌های دانشگاهی اذعان داشت: دانشگاه‌ها پشتوانه علمی دفاع مقدس در استان هستند و از این ظرفیت باید برای کارهای تحقیقی پژوهشی ادبی در حوزه دفاع مقدس استفاده کنیم.

سرهنگ سلامی با تاکید بر تدوین کتب دفاع مقدس گفت: دانشنامه استانی دفاع مقدس در دست تألیف است که دارای ۹۰۰ مدخل است و باید ۹۰۰ مقاله تهیه و تنظیم شود.

این مسئول اذعان داشت: امروز برای زنده نگه داشتن باید اساتید دانشگاهی پای کار بیایند و به نیت هر شهید یک مقاله تهیه کنند که کار ماندگار و در تاریخ می‌ماند.

این مسئول با بیان اینکه ۱۸ شهید گمنام مهمان دانشگاه‌های استان هستند، گفت: یادمان‌های شهدای گمنام به عنوان پایگاه‌های فرهنگی باید روحیه معنویت و مجاهدت را دانشگاه‌ها تقویت کنند.

کد مطلب 6010756

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