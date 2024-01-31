به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار محمد گودرزی اظهار کرد: برنامه‌های بزرگداشت دهه مبارک فجر با رویکرد جهاد تبیین، خدمت‌رسانی و امیدآفرینی برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های دهه فجر امسال با رنگ و بوی انتخابات برگزار می‌شود، افزود: دشمن از حضور مردم در صحنه و مشارکت و یکپارچگی ملت ایران، هراس دارد و انتظار است ملت بزرگ ایران با حضور مقتدرانه خود در ۲ رویداد ملی ۲۲ بهمن و انتخابات، بار دیگر نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کنند.

معاون هماهنگ کننده سپاه روح‌الله استان مرکزی تصریح کرد: ملت ایران با لبیک به امام خمینی (ره) و تبعیت از رهبر معظم انقلاب، مسیر اقتدار و استقلال را طی کردند و هنوز هم در این مسیر گام بر می‌دارند.

گودرزی با اشاره به اجرای ۲۴۵۰ برنامه طی دهه فجر در استان مرکزی توسط سپاه و بسیج، محوریت بخش اعظمی از این برنامه‌ها را روشنگری، بصیرتی و تبیین دستاوردهای انقلاب ذکر کرد و افزود: تریبون آزاد، نشست‌های روشنگری، یادواره‌های شهدا، راهیان پیشرفت و راهیان نور دانش‌آموزی، راه‌اندازی ایستگاه‌های فرهنگی سیار به نام «ایران قوی» و برگزاری جشن‌های مختلف از جمله برنامه‌های است که در دهه فجر اجرا می‌شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه روح‌الله به اقدامات اجرایی در حوزه محرومیت‌زدایی و خدمات‌رسانی اشاره و تصریح کرد: توزیع بسته‌های فرهنگی، افتتاح پروژه‌های آب‌رسانی، افتتاح واحدهای مسکونی و تعمیر و مرمت منازل محرومین، افتتاح ۵ کارگاه تولیدی اقتصاد مقاومتی، افتتاح مدرسه مهارت و کارآفرینی، اعزام گروه‌های جهادی و همایش جهادگران بسیجی بخشی از اقدامات مهم در ایام مبارک فجر انقلاب اسلامی است.

سرهنگ گودرزی همچنین با تشریح همایش‌ها، جشن‌ها و برنامه‌هایی که به همین مناسبت در سطح استان برگزار می‌شود، گفت: برپایی گشت‌های «رضویون» در سراسر محله‌ها، برگزاری میز خدمت در مساجد، برگزاری ایستگاه‌های سلامت، رزمایش تذکر لسانی «سفیران مهر»، همایش رأی اولی‌ها، ماشین‌نویسی با شعارهای انقلابی، مسابقه ساخت آدمک‌های استکباری و غیره از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده در این ایام است.

وی برگزاری مسابقات فرهنگی هنری، راه‌اندازی ایستگاه‌های فرهنگی، جشنواره سرود فجر، اکران فیلم‌های عمار از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: از تمامی مردم استان برای حضور در این جشن‌های باشکوه دعوت می‌شود.