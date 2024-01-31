فجر ۴۵متفاوت در حوزه فرهنگ و هنر خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخنده عصر چهارشنبه در آستانه دهه فجر در جمع خبرنگاران گفت: اطلاع رسانی مربوط به پروژه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و همچنین پوشش خبری سفرهای استاندار به نقاط مختلف استان از طریق خانه مطبوعات انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه فجر ۴۵ در حوزه فرهنگ و هنر متفاوت با سال‌های گذشته است، افزود: در حالی که سال گذشته در جشنواره تئاتر استان شش گروه حضور داشت، در جشنواره امسال ۲۱ گروه شرکت کردند.

به گفته وی بعد از دهه ۸۰ یک گروه تئاتر خراسان جنوبی با نمایش «فخرالزمان» به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه یافته است.

وی تصریح کرد: در حوزه جشنواره تجسم هنر هم در حالی که سال گذشته ۱۲۸ اثر از استان حضور داشت، در سال جاری ۴۵۰ اثر از خراسان جنوبی در این جشنواره شرکت دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: جشنواره شعر فجر استان هم امسال به میزبانی شهر خضری دشت بیاض برگزار می‌شود و در جشنواره ملی عکس و فیلم مستند کویر زندگی به میزبانی طبس هم هزار و ۳۰۰ اثر از نقاط مختلف کشور در این جشنواره شرکت کرده‌اند.

فرخنده تصریح کرد: در حمایت از کودکان غزه هم آثار نقاشی نونهالان و کودکان خراسان جنوبی هم از فردا شب در نگارخانه سرو باغ و عمارت جهانی اکبریه به نمایش گذاشته می‌شود.

وی یادآور شد که فراخوان جشنواره جرس هم از دهه فجر در حوزه رسانه منتشر می‌شود و در بیرجند، سرایان و فردوس هم چهار اثر نمایشی با موضوع جوانی جمعیت و سیاست‌های دولت اجرا می‌شود.