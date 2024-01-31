ولایت فقیه چراغ حق آخرالزمان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی زکریایی شامگاه چهارشنبه در اجلاسیه بزرگ فعالان فضای مجازی خراسان رضوی که با حضور چهرههای برتر فضای مجازی در مجتمع شهدای سلامت برگزار شد، به لزوم روشنگری در برابر نقشههای دشمن تاکید و اظهار کرد: در آستانه انتخابات هستیم و در فضای مجازی حرفهای بسیاری درباره نظام مطرح میشود در این میان باید مراقب نقشههای دشمن باشیم.
این فعال فرهنگی با اشاره به اینکه در آخر الزمان یک چراغ حق وجود دارد و آن هم ولایت فقیه است، افزود: هر شخصی در هر جایگاه و مقامی که باشد اگر پشت ولی نباشد از او تبعیت نکنید.
وی تاکید کرد: نه جلوتر و نه عقب تر از رهبر حرکت کنید؛ بلکه دنباله رو پرچم ولایت باشید تا به سعادت و راه حق نائل شوید.
زکریایی افزود: رهبر معظم انقلاب میفرمایند: «هرکسی که مردم را از آینده ناامید کند برای دشمن دارد کار میکند؛ چه بداند، چه نداند. هرکسی ایمانهای مردم را تضعیف کند به سود دشمن دارد کار میکند؛ چه بداند، چه نداند. هرکسی مردم را نسبت به فعالیت و تلاش و برنامهریزیهای مسئولان کشور بیاعتقاد و بدبین بکند، دارد به سود دشمن کار میکند؛ چه بداند، چه نداند.»
فعال فضای مجازی بیان کرد: رهبر به آینده امیدوار هستند و ما نیز باید امیدوار باشیم. اگر دستاوردها را در رسانهها منتشر نکنیم و میترسیم از اینکه پایه آرمانها بایستیم خود را انقلابی ندانیم.
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