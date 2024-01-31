به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تشریح برنامه‌های دهه فجر، اظهار کرد: با بهره برداری از این پروژه‌ها برای یک‌هزار و ۷۶۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد و پنج هزار و ۲۰۰ نفر تثبیت اشتغال شده و بیش از ۲۳ هزار خانوار نیز از عوائد اجرای این طرح‌ها بهره مند می‌شوند.

وی بیان کرد: از مجموع این پروژه‌ها، بیشترین پروژه مربوط به ۷۸ طرح در بخش آب و خاک و امور فنی و مهندسی به منظور مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی و توسعه سیستم‌های نوین آبیاری با اعتبار هزینه شده یک‌هزار و ۸۲ میلیارد ریال است که یک‌هزار و ۳۶ میلیارد ریال از این اعتبار از محل کمک‌های بلاعوض دولتی تأمین شده است.

شهبازی اظهار کرد: ۱۵ پروژه نیز در زیر بخش معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی با اعتبار هشت هزار و ۳۹۲ میلیارد ریال و با ۴۱۹ اشتغال پایدار آماده بهره‌برداری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: این پروژه‌ها شامل ۲ واحد تولید اسانس (آب میوه و عرقیات گیاهی)، ۲ واحد تولید مکمل غذایی، یک واحد کشتارگاه صنعتی دام، سه واحد بسته بندی میوه، سه واحد پوره میوه، ۲ واحد بسته بندی انواع گوشت، یک واحد سورتینگ بذر کدو و آفتابگردان و یک واحد احداث سردخانه است.

شهبازی ادامه داد: ۱۱ پروژه نیز در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری با اعتبار ۴۷۸ میلیارد ریال با ۱۱۹ فرصت شغلی آماده بهره‌برداری است؛ این پروژه‌ها شامل پنج مورد احداث ایستگاه پمپاژ، خط انتقال و تأمین آب شرب روستای عشایری و یک مورد بازسازی و مرمت ایل‌راه عشایری است.

شهبازی ادامه داد: تعداد ۱۰ پروژه از مجموع ۱۴۲ پروژه آماده بهره برداری بخش کشاورزی استان، در زیر بخش مدیریت تعاون روستایی با اعتبار بالغ بر ۶۳ میلیارد ریال، با تعداد ۱۳ اشتغال پایدار و ۱۳ هزار و ۳۰۵ خانوار بهره بردار آماده بهره‌برداری می‌باشد که شامل ۳ مورد احداث باسکول و یک مورد خرید تراکتور سنگین و ۲ مورد احداث واحد نانوایی و یک مورد احداث انبار و یک مورد ایجاد شرکت تعاونی زنان و یک مورد ایجاد روستا بازار و تجهیز کشتارگاه صنعتی مرغ خوی (خرید دستگاه یخ ساز قالبی) است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: تعداد ۱۰ پروژه نیز در زیر بخش معاونت بهبود تولیدات دامی با اعتبار بالغ بر ۴ هزار و ۴۷۶ میلیارد ریال، با تعداد ۸۶ اشتغال پایدار آماده بهره‌برداری می‌باشد.این پروژه‌ها شامل واحد مرغ تخم‌گذار و گوساله پرواری، گوسفند داشتی و یک واحد بره پرواری و ۵ واحد مرغداری گوشتی و یک واحد جایگاه دامی است.

وی افزود: تعداد ۶ پروژه از مجموع ۱۴۲ پروژه آماده بهره برداری بخش کشاورزی استان، در اداره کل امور عشایر با اعتبار بالغ بر ۲۲۲ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: تعداد ۶ پروژه، در زیر بخش معاونت بهبود تولیدات گیاهی با اعتبار بالغ بر ۶۰۵ میلیارد ریال، با تعداد ۷۳ اشتغال پایدار آماده بهره‌برداری می‌باشد.این پروژه‌ها شامل ۳ واحد انواع گلخانه و۲ واحد پرورش قارچ خوراکی یک مورد احداث باغ پسته متمرکز است.

وی خاطر نشان کرد: تعداد ۴ پروژه از مجموع پروژه آماده بهره برداری بخش کشاورزی استان، در شرکت شهرک‌های کشاورزی با اعتبار بالغ بریکهزار و ۱۲۹ میلیارد ریال، با تعداد ۲۰۳ اشتغال پایدار، ۴۰۴ تثبیت اشتغال آماده بهره‌برداری می‌باشد که این پروژه‌ها شامل ۳ واحد شهرک کشاورزی و یک واحد شهرک دامپروری است.

شهبازی بیان کرد: تعداد ۲ پروژه مدیریت شیلات و آبزیان با اعتبار بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری است که این پروژه‌ها شامل ۲ واحد پرورش ماهیان سردآبی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: یکی از برنامه‌هایی که بر اساس سیاست‌های کلی نظام و ابلاغی رهبر معظم انقلاب در دستور کار قرار گرفته تأمین امنیت غذایی است که برای تحقق این مهم استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان‌ها برای مدرن سازی بخش کشاورزی و افزایش ضریب نفوذ علم و دانش در کشاورزان در دستور کار قرار دارد.

وی اهداف اصلی مجموعه مشارکت جدی در احیای دریاچه ارومیه، افزایش درآمد بهره برداران، رونق تولید، رفع موانع سرمایه گذاری در این بخش و تأمین امنیت غذایی مردم و به طور کلی توسعه کشاورزی پایدار در استان عنوان کرد.