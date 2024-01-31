واکنش ایران به بیانیه مشترک کویت و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه در خصوص بیانیه مشترک صادره از سوی عربستان سعودی و کویت متعاقب سفر امیر کویت به ریاض اظهار داشت: همانطوری که بارها اعلام شده است، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در چارچوب نتایج مذاکرات قبلی با کویت پیرامون بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی مشترک در میدان آرش و همچنین تحدید حدود دریایی، مذاکرات دوجانبه با کویت را ادامه دهد. کما اینکه در آخرین دور مذاکرات در اسفند ۱۴۰۱ در تهران، بر این امر تاکید شد.

کنعانی با تاکید بر اصل حسن همجواری و اهمیت سیاست تقویت روابط با همسایگان در دولت جمهوری اسلامی ایران افزود؛ جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که توافق درخصوص این پرونده در فضای همکاری و تعامل سازنده و با احترام به منافع و مصالح دو کشور قابل دسترسی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: طرح ادعاهای یکجانبه در بیانیه‌های مختلف و رسانه‌ها، فضای مناسبی را برای مدیریت و پیشبرد موضوع، براساس منافع و مصالح مشترک فراهم نمی‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه، بار دیگر بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ادامه مذاکرات فنی در فضای دوستانه با هدف رسیدن به یک راه حل مرضی الطرفین تاکید کرد.