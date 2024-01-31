۷۴پروژه در دهه فجر۱۴۰۲در شهرستان خمیر افتتاح وکلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم خواستار چهارشنبه شب ضمن گرامیداشت چهل وپنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به تشریح پروژه های قابل افتتاح وکلنگ زنی در دهه فجر ۱۴۰۲پ رداخت وگفت: در دهه فجر امسال تعداد ۷۴پ روژه بااعتباری بالغ بر ۶,۷۰۰ هزارمیلیارد ریال بهره برداری وکلنگ زنی می شود.

خواستارافزود: این پروژه ها در حوزه های آب، راه، گاز رسانی، مسکن، ورزش وجوانان، بهداشت ودرمان، آموزشی، کشاورزی وعمران شهر روستا است.

این مقام مسوول اضافه کرد: حوزه راهداری، بنیاد مسکن وورزش وجوانان بیشترین اعتبار را به خود اختصاص داده اند.

وی ادامه داد: پروژه گاز رسانی به شهر بندرپل وسه روستای (پل گل کن، چاه صحاری، باقی آباد)،ساخت ۵۲ واحد زیست پزشکان وپرسنل شبکه بهداشت وپد بالگرد دربیمارستان نیاپور بندر خمیرگلنگ زنی خواهد شد.

فرماندارشهرستان خمیرتصریح کرد: بیش از یکصد برنامه فرهنگی، ورزشی، اجتماعی در سطح شهرستان دراین ایام پیش بینی شده است.

او گفت: برگزاری جشن انقلاب، رژه موتوری وخودرویی، دیدار باخانواده شهدا، برگزاری میز خدمت توسط مدیران در نقاط محروم، مسابقات ورزشی و…ازجمله برنامه های این ایام خواهند بود.

فرماندار شهرستان خمیر با اشاره به سفر ریاست جمهور به استان هرمزگان و حضور نماینده عالی وزارت در شهرستان پروژه های با حضور نماینده دولت به بهره برداری می رسد.