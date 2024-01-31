اجرای سرودهای انقلابی در امیرچقماق/رونمایی از تجهیزات شهرداری یزد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی روز چهارشنبه در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: با بررسی های انجام شده و با توجه به دو سیل یزد، کمبودهای شهرداری به ویژه در زمینه ماشین آلات بیش از پیش مشخص شد بر این اساس خرید ماشین آلات در دستور کار قرار گرفت که بخشی از این تجهیزات خریداری شده و در ایام دهه فجر رونمایی بهره‌برداری می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به درخواست‌های مردمی و برنامه ریزی و پیگیری و حمایت هایی که شورای ششم شهر یزد دارد، نسبت به اجرای پروژه های مختلف در شهر میراث جهانی یزد اقدام شده و تمام شهر به کارگاه عمرانی تبدیل شده و در این برنامه ها سعی شده اقدامات فرهنگی نیز مورد توجه باشد و مورد حمایت ویژه قرار گیرد.

مردم یزد مهمان کافه شهدا می‌شوند

سیفی با تشریح برنامه های فرهنگی عنوان کرد: در ایام الله دهه فجر هر شب در محل میدان امیرچقماق یزد سرودهای انقلاب اجرا می‌شود و مردم نیز مهمان کافه شهدا هستند.

رییس شورای اسلامی شهر یزد گفت: توزیع پرچم بین مدارس و گروه‌های مردمی برای برگزاری جشن در ۱۰۰ مسجد، برگزاری مسابقات کتابخوانی درون مدرسه ای، همایش ورزش صبحگاهی در مدارس و همچنین ویژه سالمندان بخشی دیگر از برنامه ها است.

سیفی ادامه داد: پروژه های مختلف عمرانی در بخش های سخت افزار و نرم افزار نیز به بهره برداری می رسد که در منطقه یک بوستان زنبق، فاز یک بوستان مجیطی اکو پارک و بوستان دانش افتتاح می شود همچنین احداث باند دوم بلوار نصر در میدان دروازه قرآن، بهره برداری از بلوار شهدای خیرآباد، افتتاح بوستان فلکه سوم آزادشهر، بهره برداری از خانه مشاغل سنتی یزد و گرمخانه موقت یزد نیز برخی دیگر از برنامه ها است.

پایانه مسافری اتوبوسرانی امام خمینی (ره) افتتاح می شود

وی افزود: افتتاح پایانه مسافری اتوبوسرانی امام خمینی (ره)، افتتاح ساماندهی و بهسازی روشنایی بلوارهای مختلف در شهر یزد از جمله بلوار جمهوری و بلوار معراج، بهره برداری از سیل بندها و بهسازی رودخانه فصلی و خط انتقال آب پساب بخشی دیگر از برنامه های شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد در ایام الله دهه فجر امسال است.

رییس شورای اسلامی شهر یزد گفت: از اقدامات بسیار خوبی که در این شورا در دستور کار قرار گرفت، حذف کنتور آب شرب از بوستان های شهر بود که همچنان ادامه یافت و امسال نیز ۵۷ کنتور با آب پساب جابه‌جا شد و ادامه خواهد داشت.

سیفی اظهار کرد: به منظور زیباسازی آثار تاریخی و شاخص شهر میراث جهانی یزد نیز نورپردازی برخی از آثار در دستور کار قرار گرفت و نور پردازی مجموعه تاریخی امیرچقماق و ساختمان شهرداری مرکزی یزد در میدان آزادی افتتاح می شود همچنین نورپردازی ساختمان مسجد جامع کبیر یزد نیز در دستور کار است و تا نیمه اول اسفندماه افتتاح می شود.