درخشش ورزشکاران خوزستانی در مسابقات بین المللی سوپرساباکی اوراسیا

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی سوپرساباکی اوراسیا در بخش بانوان و آقایان به مدت دو روز در ورزشگاه افراسیابی تهران برگزار شد.

این رقابت‌ها با حضور ۱۰ کشور برگزار شده که در این مسابقات ورزشکاران خوزستان موفق به کسب مدال‌های رنگارنگ در رده‌های سنی مختلف شدند.

در بخش بانوان «کوثر مصطفی زاده» در رده سنی بزرگسالان به مدال طلا دست یافت و آنا افضلی و مائده حمید در رده نوجوانان به ترتیبت مدال‌های مدال طلا و مدال برنز را کسب کردند.

همچنین در بخش آقایان نیز رضا مصطفی زاده و ابوالفضل حاجی زاده در رده نونهالان به مدال طلا دست یافتند و محمدجواد حاجی زاده در رده سنی نوجوانان مدال طلا را کسب کرد و ابوالفضل مصطفی زاده در رده جوانان نیز مدال نقره را به دست آورد و مسعود مصطفی زاده در رده پیشکسوتان مدال طلا بر گردن آویخت.

این رقابت‌ها با حضور ۳۰۰ بانوی ورزشکار در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و با حضور ۱۵ تیم از کشورهای هند، پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، آذربایجان، ترکیه، گرجستان، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد که ایران بر سکوی اول ایستاد و کشورهای افغانستان و پاکستان به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.