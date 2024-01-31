به گزارش خبرنگار مهر عبدالصمد صفرنژاد عصر چهارشنبه در کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برنامه‌ریزی جامع مقابله با توسعه کانون ریزگردها در حائز اهمیت است.

وی با تاکید بر اینکه همواره پیش بینی و برنامه‌ریزی جامع قبل از وقوع بحران برای مقابله با آن اهمیت دارد، عنوان کرد: امروزه حفاظت از منابع و محیط زیست از مسائل مهم کشور و خراسان شمالی است و مقابله با گرد و غبار استان نیز از مواردی است که نیازمند برنامه منسجم و فرامرزی است و باید با اقدامات جهشی در این زمینه مشکلات رفع شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی ضمن بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها در این مسئله دخیل هستند و باید همه پای کار باشند، گفت: طرح کاشت یک میلیارد درخت اقدامی مؤثر است که می‌توان از ظرفیت تمام ارگان‌ها و مردم در این زمینه استفاده کرد.

وی بر اهمیت کاشت درختان مناسب و سازگار با محیط هر منطقه و مراقبت و نگهداشت از نهال‌ها نیز تاکید کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اهمیت ارتباط منسجم و قوی بین دانشگاه و دستگاه‌ها و سایر نهادها در حصول نتایج مطلوب، افزود: گسترش تعامل انجمن‌های علمی و تشکل‌های تخصصی با زیست بوم فناوری و نوآوری استان، آموزش و برگزاری تور فن‌آوران، اقدامات خوب و اثرگذار است.