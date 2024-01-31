مسائل و مشکلات روستای تاریخی فهرج بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ابوالحسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد و ابوالقاسمی بخشدار یزد به همراهی جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی از روستای تاریخی فهرج بازدید کردند.

در این بازدید مسائل، مشکلات و نیازهای مردم این روستا مورد بررسی قرار گرفت.

کمبود زمین، مشکلات حوزه راه، نیازهای حوزه سلامت و نیازهای آموزشی فهرج از جمله مواردی بود که در این بازدید با مسوولان در میان گذاشته شد.

واگذاری زمین برای احداث پارکینگ کامیون‌داران فهرج، بررسی ساخت جاده بین روستایی فهرج -هرفته، بررسی مشکلات مرکز جامع سلامت خیری حضرت محسن(ع)، واگذاری زمین برای مسکن جوانان، احداث دبیرستان و تعیین حریم روستا از مصوبات سفر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به روستای فهرج بود.

روستای فهرج در ۲۲ کیلومتری جنوب شرقی یزد و در مسیر جاده یزد – بافق قرار دارد و قدمت این روستا به قبل از اسلام باز می گردد.