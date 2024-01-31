مهدی طارمی قبل از ضربات پنالتی به علیرضا بیرانوند چه گفت؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در مرحله یک هشتم نهایی جام ملتهای آسیا در یکی دیدار سخت و نفس گیر پس از تساوی یک به یک در وقتهای قانونی و اضافه، در ضربات پنالتی با درخشش علیرضا بیرانوند با نتیجه ۵ بر ۳ از سد تیم فوتبال سوریه عبور کند و به مرحله یک چهارم نهایی برسد.
در پایان این دیدار، مهدی طارمی که اخراج او از بازی شرایط سختی را برای تیم ملی به وجود آورد در پایان این بازی گفت: همین که توانستیم این این دیدار را ببریم دم غیرت بچهها گرم. من آخر بازی با بیرانوند حرف زدم و به او گفتم اگر بهترین گلر تاریخ هستی الان خودت را نشان بده و اثبات کن.
وی ادامه داد: ما به علیرضا اعتماد داریم و دعا میکردیم بازی به ضربات پنالتی کشیده شود چون به علی اعتماد داریم و نشان داده که بهترین گلر تاریخ فوتبال ایران است و میدانستیم با وجود او پیروز خواهیم شد.
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