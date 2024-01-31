گسترش سامانه ناپایدار در خراسان رضوی/برف و باران در راه است

آذر رضایی پور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق تحلیل نقشهها و مدلهای پیشیابی؛ عبور موجی ناپایدار از ناحیه شمالی استان امروز باعث افزایش ابرناکی در این ناحیه و بارشهایی به شکل پراکنده بویژه در شهرهای واقع در نوار شمالی و شمال شرق استان خواهد شد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: فردا در طی روز وضعیت جوی استان به نسبت پایدار اما به تدریج از نواحی غربی استان گسترش سامانه ناپایدار و بارشزا باعث افزایش ابرناکی، افزایش شدت وزش باد و به تدریج از روز جمعه باید انتظار شروع بارش باران و برف را در سطح استان داشته باشیم.
وی افزود: بر اساس مدلهای هواشناسی از بعدازظهر جمعه بر حجم بارشها افزوده شده که پیشبینی میشود بیشترین بارش در فاصله زمانی جمعه شب و طی روز شنبه هفته آتی حادث گردد و با توجه به نفوذ جریانات سرد طی فعالیت این سیستم بارشها به شکل بارش برف همراه با کولاک، تشکیل مه و کاهش میدان دید رخ خواهد داد ضمناً دما نیز به طور محسوسی کاهش یافته و پیشبینی میشود هوای سرد تا اواسط هفته آینده در سطح استان ماندگار باشد.
رضایی پور وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس را طی فردا پنجشنبه قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی از ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتاً شدید همراه با افزایش ابر در نواحی مرتفع بارش پراکنده پیش بینی کرد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای ۴- درجه سلسیوس سردترین و مه ولات با بیشینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس گرمترین شهرهای استان خراسان رضوی بودهاند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای مشهد مقدس بین ۱- و ۷ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. بیشترین مقدار بارش از شهرستانهای کاشمر و رشتخوار به میزان ۰.۷ میلیمتر و بیشترین سرعت وزش باد از بردسکن با سرعت ۴۷ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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