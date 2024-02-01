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۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۵۴

فرمانده انتظامی رباط کریم خبر داد؛

انهدام باند ۶ نفره زورگیران خشن در پرند/خفت‌گیری از مردم با تهدید

انهدام باند ۶ نفره زورگیران خشن در پرند/خفت‌گیری از مردم با تهدید

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط کریم از انهدام باند ۶ نفره زورگیران خشن در پرند خبر داد و گفت: این افراد با تهدید و خفت گیری از مردم اخاذی می کردند.

سرهنگ علی زنگنه در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برابر تأکید فرمانده کل انتظامی کشور مبنی بر مقابله با جرایم خشن و زورگیران، مأموران کلانتری ۱۸ پرند، یک تیم ۶ نفره که به صورت باندی اقدام به زورگیری، موبایل‌قاپی و سرقت خشن از شهروندان می‌کردند، شناسایی و دستگیر کردند.

وی در ادامه گفت: اعضای این باند به صورت خفت‌گیری عمل کرده و تاکنون ۱۶ نفر از شهروندان که مورد زورگیری، این افراد قرار گرفته‌اند متهمان را شناسایی کرده‌اند به همین خاطر از شهروندان درخواست می‌شود جهت شناسایی این زورگیران به واحد تجسس کلانتری ۱۸ پرند مراجعه کنند.

کد مطلب 6011036

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