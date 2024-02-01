سرهنگ علی زنگنه در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برابر تأکید فرمانده کل انتظامی کشور مبنی بر مقابله با جرایم خشن و زورگیران، مأموران کلانتری ۱۸ پرند، یک تیم ۶ نفره که به صورت باندی اقدام به زورگیری، موبایل‌قاپی و سرقت خشن از شهروندان می‌کردند، شناسایی و دستگیر کردند.

وی در ادامه گفت: اعضای این باند به صورت خفت‌گیری عمل کرده و تاکنون ۱۶ نفر از شهروندان که مورد زورگیری، این افراد قرار گرفته‌اند متهمان را شناسایی کرده‌اند به همین خاطر از شهروندان درخواست می‌شود جهت شناسایی این زورگیران به واحد تجسس کلانتری ۱۸ پرند مراجعه کنند.