افزایش شهدا ومجروحان غزه به بیش از۹۳هزار نفر/تشدید حملات حزب الله

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه در حالی وارد یکصد و هجدهمین روز خود شده است که مناطق مختلف نوار غزه و همچنین کرانه باختری همچنان آماج حملا ت وحشیانه رژیم صهیونیستی قرار دارد و از سوی دیگر، حمایت محور مقاومت از جمله مقاومت اسلامی عراق نیز از ملت مظلوم فلسطین همچنان به قوت خود باقی است.

نامه‌نگاری صهیونیست‌ها با دادگاه عالی برای کنار گذاشتن نتانیاهو

روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد که ۱۰ شخصیت صهیونیست از جمله مسؤولان سابق ارتش این رژیم و نمایندگان پارلمان با ارسال نامه‌ای خطاب به دادگاه عالی خواهان اعلام عدم صلاحیت بنیامین نتانیاهو برای باقی ماندن در پست نخست وزیری شدند.

در این گزارش آمده است که در میان کسانی که نامه مذکور را امضا کرده‌اند موشه یعالون وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی، دان حالوتس رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش و یکی از اعضای پارلمان این رژیم نیز حضور دارند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی پیشتر گزارش داده بود که یاییر لاپید رئیس مخالفان کابینه کنونی رژیم صهیونیستی در سخنانی خواستار برکناری ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی و بتسییل اسموتریچ وزیر دارایی این رژیم و حضور اعضای حزب خود در کابینه رژیم صهیونیستی شد.

بر این اساس لاپید گفت: آماده‌ایم برای نجات اسیران به جای بن گویر و اسموتریچ در کابینه حضور داشته باشیم. من نمی‌خواهم نتانیاهو را نجات بدهم بلکه می‌خواهم اسیران را نجات بدهم.

رئیس مخالفان کابینه کنونی رژیم صهیونیستی با اذعان به وجود اختلافات و مشکلات در فضای سیاسی این رژیم اعلام کرد: اجازه نمی‌دهم مشکلات سیاسی مانع از دستیابی به توافق بازگرداندن اسیران بشود.

هلاکت نظامیان صهیونیست در عملیات موفقیت‌آمیز نیروهای فلسطینی

عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که محل تجمع نظامیان صهیونیست در داخل یک منزل در غرب خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد.

این عملیات با شلیک خمپاره صورت گرفت و در جریان آن تعدادی از نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

قسام همچنین تاکید کرد که یک بولدوزر نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از نوع دی ۹ با خمپاره تاندوم در غرب خان یونس هدف قرار گرفت.

این در حالی است که حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه بخش‌های مختلف نوار غزه ادامه دارد. خبرنگار الجزیره تاکید کرد که در جریان بمباران منطقه المواصی در غرب خان یونس تعدادی از فلسطینی‌های بی گناه به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

مدرسه الامل که محل اسکان آوارگان فلسطینی در غرب خان یونس بود نیز زیر آتش جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

محرومیت ۳۰ هزار آواره فلسطینی در خان‌یونس از ملزومات اولیه زندگی

وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که بیش از ۳۰ هزار آواره فلسطینی در مدارس نزدیک مجتمع پزشکی «ناصر» در خان‌یونس از دسترسی به آب، غذا، شیر خشک اطفال و دارو محروم هستند.

مقام‌های وزارت بهداشت نوار غزه همچنین از سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن خواستند که فوراً برای تأمین نیازهای معیشتی و بهداشتی آوارگان فلسطینی مداخله کنند.

این خبر در حالی است که ارتش اشغالگر همچنان منازل مسکونی در شرق مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس را هدف حملات هواییو توپخانه‌ای قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، نظامیان صهیونیست از خیابان الرشید در غرب نوار غزه و اردوگاه‌های بیت لاهیا، جبالیا و بیت حانون و مناطق الزوائده، النصیرات، الکرامه، برج‌های مخابرات و التوام عقب نشینی کردند.

اشغالگران صهیونیست همچنین برای نخستین بار از زمان ورود به اردوگاه المغازی و البریج در مرکز نوار غزه از این اردوگاه‌ها عقب نشینی کردند.

اقدام وحشیانه نظامیان صهیونیست در آتش زدن صدها خانه مسکونی در غزه

روزنامه صهیونیستی هاآرتص اذعان کرد که ارتش رژیم صهیونیستی تعمدا اقدام به آتش زدن صدها خانه در نوار غزه به همراه تمام وسایل داخل آن ها زده است.

در این گزارش آمده است که افسران ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرده اند این اقدام تبدیل به یک حربه رایج در میان نظامیان صهیونیست شده است.

افسران مذکور تصریح کردند: عملیات آتش زدن خانه های مسکونی در نوار غزه بنا به دستور فرماندهان ارتش اسراییل و بدون طی کردن مراحل قانونی مورد نیاز صورت می گیرد.

سه تن از افسرانی که عملیات لشکرکشی به نوار غزه را فرماندهی کرده اند در گفتگو با هاآرتص تاکید کردند: آتش زدن منازل مسکونی در نوار غزه تبدیل به بخشی از عملیات ارتش اسراییل در این منطقه شده است.

نظامیان صهیونیستی که در حمله به نوار غزه شرکت داشته اند اخیرا سخنانی را در خصوص نحوه آتش زدن خانه های فلسطینی ها در این باریکه مطرح کرده اند. در یک مورد، نظامیان صهیونیست از یک خانه در نوار غزه استفاده کرده و آن را برای نظامیان دیگر سالم نگه داشتند اما در نامه ای از آن ها خواستند بعد از استفاده از این خانه آن را به آتش بکشند.

لازم به ذکر است که ارتش رژیم صهیونیستی در جریان حمله به نوار غزه علاوه بر تخریب تعداد زیادی از خانه های مسکونی، شمار زیادی از دانشگاه ها، مسجدها، مدرسه ها و مراکز درمانی در این باریکه را نابود کرده است.

افزایش شمار شهدا و مجروحان غزه به بیش از ۹۳ هزار نفر

وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر تا کنون به ۲۷ هزار و ۱۹ نفر افزایش یافت.

وزارت بهداشت نوار غزه همچنین اعلام کرد که شمار مجروحان نیز به ۶۶ هزار و ۱۳۹ نفر رسیده است.

این وزارتخانه افزود که در ۲۴ ساعت گذشته رژیم صهیونیستی مرتکب ۱۶ جنایت کشتار کشتار جمعی و قتل عام در مناطق مختلف نوار غزه شد که طی آن ۱۵۰ نفر شهید و ۳۱۳ نفر هم مجروح شدند.

حمله حزب الله به پایگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی در مزارع شبعا

حزب الله لبنان به از حمله به تجهیزات جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی در یکی از پایگاه‌های این رژیم در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

مقاومت اسلامی حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین و پشتیبانی از مقاومت دلاور و شریف آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۹ صبح امروز پنج‌شنبه (به وقت بیروت) تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی را در پایگاه «الرادار» در مزارع اشغالی شبعا با سلاح مناسب و به صورت مستقیم هدف قرار دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم اعلام کردند که یک پایگاه ارتش اسرائیل در منطقه «جبل الشیخ» طی چند ساعت گذشته هدف دو موشک از لبنان قرار گرفته است.

شورای شهر «شیکاگو» آتش‌بس فوری در نوار غزه را خواستار شد

شورای شهر شیکاگو در آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای از کنگره و رئیس‌جمهور این کشور خواست زمینه را برای آتش‌بس بدون قید و شرط در نوار غزه فراهم کنند.

به گفته این شورا، این قطعنامه در نتیجه تلاش‌های تعدادی از سازمان‌های عربی و دوست، به‌ویژه شبکه سازمان‌های آمریکایی- فلسطینی و حمایت آشکار «براندون جانسون» شهردار این شهر تصویب شد.

قطعنامه برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه با ۲۴ رأی اعضای شورای شهر شیکاگو از جمله شخص شهردار تصویب شد.

در قطعنامه مذکور که توسط «دانیل لاسپاتا» عضو شورای شهر شیکاگو ارائه شد، از کنگره و رئیس جمهور آمریکا خواسته شد تا روند صلح پایدار در غزه را با آتش بس پایدار تسهیل کنند.

حمله موشکی گردان‌های «المجاهدین» به مقر فرماندهی صهیونیست‌ها

گردان‌های المجاهدین فلسطین اعلام کرد که مقر فرماندهی و فرودگاه نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک اشغالی «رعیم» هدف حمله موشکی قرار داده است.

در خبری دیگر، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی خانه‌ای را در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه بمباران کردند که طی آن دو فلسطینی شهید و شماری هم زخمی شدند.

در حمله هوایی رژیم اشغالگر به خانه‌ای در شرق رفح هم چهار فلسطینی شهید شدند.

انهدام ۵۱۲ مقر صهیونیست‌ها در حملات حزب الله لبنان از هفتم اکتبر

رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از آمارهای رسمی اعلام کردند که در حملات حزب الله به مناطق شمالی فلسطین اشغالی در الجلیل اعلی از هفتم اکتبر ۵۱۲ ساختمان صهیونیست‌ها به صورت کلی یا جزئی خسارت دیده که بیشترین موارد آن در شهرک‌های المطله، شلومی و المناره بوده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، استفاده حزب الله از موشک‌های سنگین مانند «برکان» و «فلق» در هفته گذشته افزایش یافت و تنها در حمله موشکی روز شنبه حزب الله به شهرک «شلومی» به ۵۰ مقر و ساختمان اشغالگران در این شهرک آسیب دید.

روزنامه «یدیعوت آحارانوت» به نقل از شهردار شهرک شلومی گزارش داد که اصابت موشک‌های برکان حزب الله به این شهرک شدت گرفته است و صهیونیست‌ها در معرض خطر واقعی قرار دارند.

عقب‌نشینی اشغالگران از اطراف بیمارستان «امل» / ۲۲ شهید در خان‌یونس

منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی در پی حملات سنگین و گسترده رزمندگان مقاومت مجبور شدند از اطراف بیمارستان «امل» در غرب خان‌یونس در جنوب نوار غزه عقب‌نشینی کنند.

این خبر در حالی است که حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر در خان‌یونس که از چند روز پیش تحت محاصره است، همچنان ادامه دارد.

صبح امروز و پس از عقب‌نشینی جزئی نظامیان اشغالگر از اطراف اردوگاه خان‌یونس، پیکرهای دست‌کم ۲۲ شهید از مناطق غربی خان‌یونس به بیمارستان ناصر منتقل شد.

منابع محلی اعلام کردند که حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه از جمله اردوگاه‌های المغازی، البریج و النصیرات همچنان ادامه دارد و رزمندگان فلسطینی در حال مقابله با پیشروی اشغالگران در محورهای مختلف خان‌یونس هستند.

افزایش شمار نظامیان صهیونیست به هلاکت‌رسیده از ۷ اکتبر به ۵۶۱ نفر

ارتش رژیم صهیونیستی به کشته شدن یک افسر خود در تازه‌ترین دور نبردها در مناطق شمالی نوار غزه اذعان کرد.

بر اساس این گزارش، با اعتراف رژیم صهیونیستی به کشته شدن این افسر صهیونیست، شمار نظامیان به هلاکت رسیده این رژیم از آغاز نبرد طوفان الاقصی در هفتم اکتبر تا کنون به ۵۶۱ نفر افزایش یافت.

از زمان آغاز تجاوز زمینی رژیم اشغالگر به نوار غزه هم تا کنون ۲۲۴ نظامی صهیونیست به‌دست رزمندگان مقاومت به هلاکت رسیده‌اند.

این خبر در حالی است که رزمندگان گردان‌های شهدای الاقصی اعلام کردند که سحرگاه امروز پنج‌شنبه در محورهای شرق اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه به شدت با نظامیان صهیونیست درگیر شده و آنها را هدف آتش سنگین و راکت‌های «آر پی جی» قرار داده‌اند.

مقابله رزمندگان مقاومت با یورش صهیونیست‌ها به کرانه باختری

سازمان هلال احمر فلسطین اعلام کرد که دو نفر به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر در «طوباس» زخمی شدند.

منابع فلسطینی همچنین از درگیری شدید رزمندگان فلسطینی و نظامیان اشغالگر در چند منطقه استان طوباس و هدف قرار گرفتن صهیونیست‌ها با بمب‌های دست‌ساز مبارزان مقاومت خبر دادند.

نظامیان صهیونیست همچنین به اردوگاه «الدهیشه» در بیت لحم و روستای «صرّة» در غرب نابلس حمله کردند.

دو شهرک «عرابه» در جنوب جنین و «تقوع» در جنوب شرق بیت لحم هم هدف حمله نظامیان اشغالگر قرار گرفت.

رزمندگان فلسطینی نیز با یورش نظامیان اشغالگر به شهرک «سنجل» در شمال رام الله مقابله کردند.

تهدید انگلیس به استفاده از کمک‌های بشردوستانه به عنوان سلاح علیه مردم یمن، شرم‌آور است

معاون وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن گفت که تهدید انگلیس به استفاده از کمک‌های بشردوستانه به عنوان سلاح علیه مردم یمن، نماد سقوط شرم‌آور ارزش‌های اخلاقی است.

«حسین العزی» طی سخنانی تأکید کرد که تهدید انگلیس، مردم یمن را از ادامه حمایت عادلانه و بشردوستانه از غیرنظامیان غزه باز نخواهد داشت.‌

این مقام ارشد یمنی بار دیگر اعلام کرد که کشتیرانی در دریای سرخ برای همه مقاصد به جز رژیم صهیونیستی امن است‌.

اظهارات العزی در حالی است که مناطق مختلف یمن بامداد امروز پنج‌شنبه بار دیگر هدف حملات هوایی آمریکا و انگلیس قرار گرفت.

حمله پهپادی مقاومت اسلامی عراق به بندر اشغالی حیفا

مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای از حمله پهپادی به بندر حیفا در شمال سرزمن‌های اشغالی خبر داد.

در بیانیه مقاومت اسلامی عراق آمده است: در ادامه رویکرد ما برای مقابله با اشغالگران و حمایت از مردم غزه و پاسخ به جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در حق غیرنظامیان فلسطینی اعم از زنان، کودکان و افراد سالخورده در نوار غزه، مجاهدان مقاومت اسلامی عراق امروز پنجشنبه بندر حیفا در اراضی اشغالی را هدف حمله پهپادی قرار دادند.

مقاومت اسلامی عراق در پایان بیانیه خود تأکید کرد که به در هم کوبیدن مواضع دشمنان ادامه خواهد داد.