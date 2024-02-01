به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای از حمله پهپادی به بندر حیفا در شمال سرزمن‌های اشغالی خبر داد.

در بیانیه مقاومت اسلامی عراق آمده است: در ادامه رویکرد ما برای مقابله با اشغالگران و حمایت از مردم غزه و پاسخ به جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در حق غیرنظامیان فلسطینی اعم از زنان، کودکان و افراد سالخورده در نوار غزه، مجاهدان مقاومت اسلامی عراق امروز پنجشنبه بندر حیفا در اراضی اشغالی را هدف حمله پهپادی قرار دادند.

مقاومت اسلامی عراق در پایان بیانیه خود تأکید کرد که به در هم کوبیدن مواضع دشمنان ادامه خواهد داد.

گفتنی است که مقاومت اسلامی عراق روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که یک هدف نظامی رژیم صهیونیستی را در اراضی اشغالی فلسطین با پهپاد هدف قرار داده و روز یکشنبه نیز در بخشی از چندین عملیات، مسئولیت حمله پهپادی به تأسیسات دریایی زوولون "Zevulun" رژیم صهیونیستی را در داخل فلسطین اشغالی به عهده گرفت.