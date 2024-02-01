البرز با کمبود تولید مرغ مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار صبح پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر گفت: ۵۸ پروژه در زیر بخشهای آب و خاک، امور عشایری، باغبانی و گلخانه، دام و طیور، شیلات و آبزی پروری، صنایع کشاورزی و طیور و منابع طبیعی و آبخیزداری در دهه فجر در البرز افتتاح میشود.
وی با بیان اینکه این پروژهها با اعتباری بالغ بر ۹۹۸ میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای یک هزار و ۱۰ نفر به بهره برداری میرسد، عنوان کرد: البرز استانی با فشردگی جمعیت در یک پهنه ۵۵۰ هزار هکتاری با چالشهایی مواجه است اما علیرغم سطح زیر کشت محدود و فشردگی جمعیت در پهنهای کوچک، اقدامات خوبی به لحاظ علمی و پژوهشی و تحقیقاتی در آن انجام شده است.
بازدار با اشاره به فعالیت ۹ مؤسسه تحقیقاتی و پژوهشی کشور در این استان مطرح کرد: وجود شرکتهای دانش بنیان این استان را به قطب علم و فناوری کشور تبدیل کرده و علم کشاورزی کشور معمولاً از البرز به سایر استانها سرایت میکند و ظرفیتهای علمی، تحقیقاتی برجسته البرز موجب شده از آن به عنوان سرآمد علم و فناوری کشاورزی کشور یاد شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به محدودیتهای موجود در سطوح زراعی بیان کرد: در این زمینه توسعه به لحاظ سطح محدود اما افزایش راندمان ما در واحد سطح رضایت بخش است و رکوردهای قابل دفاعی در حوزه تولید محصولات کشاورزی داریم که این موضوع نشان دهنده علمی و فناورانه بودن فعالیتهای کشاورزی در استان البرز است.
تجهیز بیش از یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستمهای نوین آبیاری
وی با بیان اینکه تقریباً سه دهم هکتار از سطح کشور در البرز قرار دارد اما حدود دو درصد از تولیدات کشاورزی کشور در این استان صورت میگیرد، عنوان کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی در البرز، در سال گذشته بیش از یک هزار و ۳۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستمهای نوین آبیاری از نوع میکرو تجهیز شده و بیش از ۴۲ کیلومتر انتقال آب با لوله نیز صورت گرفته است.
بازدار با اشاره به احیا و بازسازی ۱۰ کیلومتر قنوات و کانالهای آبیاری عمومی از انعقاد یک قرارداد سه ساله با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) استان با حجم ۷۷۶ میلیارد تومان به منظور مرمت و لایروبی قنوات، انتقال آب با لوله و کانالهای آبیاری، آب بندان ها و بندهای انحرافی و استخرهای ذخیره کشاورزی و آغاز عملیات خبر داد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ضمن پیش بینی افزایش راندمان آب و آبیاری استان البرز به بیش از ۷۰ درصد با اجرای این پروژهها و این حجم اعتبار خاطرنشان کرد: با استفاده از روشهای آبیاری میکرو، راندمان آب و آبیاری از ۳۰ تا ۴۰ درصد روشهای سطحی به بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش مییابد. علاوه بر این به دنبال توسعه گلخانهای و کشتهای نشایی نیز هستیم.
وی از کشت بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون اصله نشا (سبزی و صیفی جات) خبر داد و با اشاره به اینکه کشت نشا به جای بذر راندمان آب و آبیاری در سطح مزرعه را افزایش میدهد و میتواند به بهره وری منابع آب کمک کند، افزود: جایگزین کردن ارقام زودرس به جای ارقام دیررس به منظور کاهش دوره رشد و مصرف آب و نیز کشتهای حفاظتی در فضای زراعی باغی استان را نیز دنبال میکنیم.
۳۳۳ هکتار گلخانه در حال احداث است
بازدار مطرح کرد: مواردی از جمله افزایش مصرف آب، وضعیت نامناسب اقلیم و تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و … موجب شده بخش کشاورزی در مضیقه قرار گیرد، بنابراین فعالیتهای آب و خاک را در اولویت قرار دادهایم. در راستای کاهش مصرف آب و سازگاری با کم آبی، برنامه ریزی شده که طی پنج سال از سال ۹۹ تا ۱۴۰۴، مصرف آب ۱۱۹ میلیون مترمکعب در بخش کشاورزی کاهش یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز توسعه کشتهای گلخانهای به میزان دو هزار هکتار در این استان را از جمله اقدامات در دستورکار دانست و بیان کرد: ۳ هزار و ۹۹۸ هکتار از اراضی قابل توسعه کشت گلخانهای در البرز شناسایی شده و احداث ۳۳۳ هکتار گلخانه در دست اقدام بوده و برای بیش از یک هزار هکتار نیز برای متقاضیان حقوقی و حقیقی پروانه تأسیس صادر شده است.
وی با اشاره به عملکرد مناسب البرز در زمینه تولید نهال باغی مثمر و غیرمثمر از تولید ۶۵ میلیون اصله نهال در این استان خبر داد و عنوان کرد: بیش از ۱۲۲ میلیون اصله گل و گیاهان زینتی نیز در فضای گلخانهای تولید میشود. همچنین طی یک سال گذشته، تولید گوشت قرمز در این استان بیش از ۹ درصد، تولید گوشت مرغ ۲۶ درصد و تولید شیر ۲۸ درصد افزایش یافته است.
بازدار از افزایش سه درصدی تولید تخم مرغ و ۶۹ درصدی تولید عسل در این استان نیز خبر داد و افزایش ضریب خوداتکایی در تولید گوشت مرغ را از جمله اولویتهای موجود دانست و اضافه کرد: ضریب خوداتکایی استان البرز در تولید گوشت و مرغ ۱۵ درصد است که هدف گذاری شده این میزان تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۴۰ درصد افزایش یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز کمبود تولید گوشت مرغ را نقطه ضعف این استان دانست و با اشاره به اینکه تولید تخم مرغ در این استان دو برابر میزان مصرف آن است، اظهار کرد: میزان تولید ماهی در این استان حدود ۳ هزار و ۴۵۰ تن است که با توجه به وضعیت منابع آب و پایداری در تولید، برنامه ریزی شده که این میزان تا پایان سال جاری به ۳ هزار و ۶۰۰ تن افزایش یابد.
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