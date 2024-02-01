بیش از ۶۰۰ تن خرما برای ماه رمضان ذخیره شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب فصاحت صبح پنجشنبه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: هنوز در بخش توزیع کالای اساسی دچار دچار مشکل هستیم و دلیل این موضوع عدم ساختارسازی مناسب است.

وی افزود: در سال ۱۳۴۳ که اصلاحات اراضی آغاز شد، به این نتیجه رسیدند که چگونه این ساختار را در کشاورزی تعبیه کنند تا بتوانند کشاورزان خُرد را ساماندهی کنند.

رئیس سازمان تعاون روستایی ایران ادامه داد: با گذشت زمان این ساختارها ناکارآمد شدند، در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها توزیع کالا مناسب‌تر و تورم پایین‌تر است، لذا واسطه‌گری کمتر می‌شود.

فصاحت عنوان کرد: اندک ساختارهای کارآمد که برای توزیع کالا در روستاها و شهرها وجود داشت نیز از دست رفته است، توزیع ثروت و عدالت باید در یک ساختار عادلانه ببینیم و تا این ساختار وجود نداشته باشد یا به روز نشود نمی‌توانیم به جلو حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه زنجیره‌ای موفق است که هدف باشد، خاطرنشان کرد: سود زنجیره موفق باید به حلقه‌های تولید بازگردد این در حالی است که حتی وجود صنایع تبدیلی موجود نیز باعث توزیع ثروت در بحث تولید نمی‌شود.

رئیس سازمان تعاون روستایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به ذخیره‌سازی میوه شب عید اشاره و اضافه کرد: امسال نزدیک به ۲۰ هزار تن میوه شامل سیب درختی و پرتقال برای تأمین بازار شب عید ذخیره‌سازی شده است.

فصاحت با اشاره به اینکه امکان افزایش این میزان میوه به دو برابر فراهم است، افزود: علاوه بر ذخیره میوه که در استان‌ها در حال انجام است، بازار نیز تحت رصد است تا قیمت دو سیب درختی و پرتقال که دو میوه اصلی برای ایام عید نوروز است افزایش قیمتی نداشته باشد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با تمهیداتی که اندیشیده شده است امسال یکی از بهترین سال‌ها به لحاظ تأمین میوه شب عید است و کمترین تفاوت قیمت سیب درختی و پرتقال لحاظ خواهد شد.

رئیس سازمان تعاون روستایی ایران عنوان کرد: امسال ماه مبارک رمضان مصادف با ایام پایانی سال شده است، از همین رو در خصوص تأمین خرما نیز اقداماتی صورت گرفته است.

فصاحت خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰۰ تن خرما ذخیره شد و به استان‌ها ارسال شد، تقریباً همین میزان نیز به عنوان احتیاط ذخیره خواهد شد.