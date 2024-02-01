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۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۷

رییس پارک ملی دریاچه ارومیه:

دریاچه ارومیه در حالت طبیعی و عادی زیست محیطی خود قرار دارد

دریاچه ارومیه در حالت طبیعی و عادی زیست محیطی خود قرار دارد

ارومیه- رییس پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: دریاچه ارومیه در حالت طبیعی و عادی زیست محیطی خود قرار دارد.

مرتضی داوودی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار اخباری در فضای مجازی در خصوص جوشیدن چشمه‌های آب در دل دریاچه ارومیه افزود: مطابق پایش های زیست محیطی و بررسی‌های کارشناسی، هیچ مورد غیر عادی و غیر طبیعی در دریاچه وجود ندارد و این دریاچه شرایط طبیعی و عادی خود را به عنوان یک اکوسیستم تالابی طی می‌کند.

وی ادامه داد: دریاچه ارومیه همانند سایر اکوسیستم‌های تالابی متأثر از شرایط آب و هوایی و بارندگی‌ها است و وجود منابع آب زیرزمینی و چشمه‌های جوشان در بستر و حاشیه دریاچه ارومیه یک امر عادی و طبیعی است و در طول تاریخ حیات این دریاچه به یکی از منابع تأمین نیاز آبی آن مطرح بوده است و در فصول بارندگی این موضوع مشاهده می‌شود و موضوع جدید یا خارق العاده ای نیست.

داوودی با اشاره به انتشار برخی اخبار در فضای مجازی و رسانه‌ها مبنی بر فعال شدن و جوشیدن چشمه‌های آب در دریاچه ارومیه گفت: بر اساس پایش های میدانی انجام شده و گزارشات کارشناسان محیط زیست هیچ‌گونه مورد غیرعادی در دریاچه ارومیه وجود ندارد و این دریاچه شرایط طبیعی و عادی خود را با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی طی می‌کند.

کد مطلب 6011215

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    نظرات

    • IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      8 2
      پاسخ
      به به متولی امر پیدا شد این همه سال کجا بودی
    • AE ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      2 1
      پاسخ
      تو راست میگویی!!!!
    • ناشناس IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      9 1
      پاسخ
      خداجونم شکرت🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲😍😍😍😍
    • امیر IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      4 2
      پاسخ
      گردش آب با اجرای جاده‌ مختل شد. پر کردن دهانه چاه های جوششی یا چشمه ها با سنگ و شن ریزه مانع خروج آب شد. برادر عزیز چرا سال قبل نمی گفتیم این اتفاق خارق العاده هست و آب به طرف شبستر در جریان هست. با طبيعت جنگ معنی ندارد و شکست حتمی است لطفا مداخله غلط نکنید تا طبيعت خودش راهش را پیدا کند
    • گورش مامندی اشنویه IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      5 0
      پاسخ
      ازوقتی کشاورزی خصوصا باغات سیب ومزارع چغندر از سال هشتاد وباحفر چاههای غیر مجاز وتبدیل کشت دیم به آبی وبی توجهی مسولان وروستاییان به این قضیه باعث قطع چشمه های دریا واطراف آن گشته وبحران زیست محیطی به وجود آمد .وهزاران موضوع دیگر .باتشکر
    • مرتضی طالبزاده US ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      6 1
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      باسلام،به نظر من اینا فقط تبلیغات مقطعی برای انتخابات هست که مثلا انرژی مثبت و دلخوشی به مردم تزریق کنند وگرنه زمستان سال گذشته آب دریاچه بیشتر از اکنون بوده ودرتابستان چیزی ازش باقی نمونده بود ،ودرتابستان سال آتی چیزی باقی نخواهد موند،
    • ودوود موذن زاده BR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      3 0
      پاسخ
      باز دو قطره آب دیدن همه شدن بلبل امروز فردا نماینده های غیور هم چون نزدیک انتخابات یکی یکی سر میرسن تا از آب شور ماهی بگیرن
    • ناشناس IR ۰۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      0 1
      پاسخ
      فقط دوجمله بگو آره یا بگو نه چقدر طول و درازش میکنه حرف را مگر چی میخواستی بگی اینقدربازی در نیاوید
    • IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      5 0
      پاسخ
      خدا رو هزار بار شکر
    • شهروز IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      4 0
      پاسخ
      این آقا فکر میکنه ما توی کره ماه زندگی می‌کنیم و از دریاچه ارومیه خبر نداریم و براحتی خوردن آب دروغ میگه، آقای نسبتا محترم ما همین نزدیک دریاچه هستیم چرا دروغ میگی اوضاع دریاچه اصلا هم خوب نیست خوبه یکم انسان باشیم با دروغ و فریب مردم کاری پیش نخواهد رفت

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