دریاچه ارومیه در حالت طبیعی و عادی زیست محیطی خود قرار دارد

مرتضی داوودی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار اخباری در فضای مجازی در خصوص جوشیدن چشمههای آب در دل دریاچه ارومیه افزود: مطابق پایش های زیست محیطی و بررسیهای کارشناسی، هیچ مورد غیر عادی و غیر طبیعی در دریاچه وجود ندارد و این دریاچه شرایط طبیعی و عادی خود را به عنوان یک اکوسیستم تالابی طی میکند.
وی ادامه داد: دریاچه ارومیه همانند سایر اکوسیستمهای تالابی متأثر از شرایط آب و هوایی و بارندگیها است و وجود منابع آب زیرزمینی و چشمههای جوشان در بستر و حاشیه دریاچه ارومیه یک امر عادی و طبیعی است و در طول تاریخ حیات این دریاچه به یکی از منابع تأمین نیاز آبی آن مطرح بوده است و در فصول بارندگی این موضوع مشاهده میشود و موضوع جدید یا خارق العاده ای نیست.
داوودی با اشاره به انتشار برخی اخبار در فضای مجازی و رسانهها مبنی بر فعال شدن و جوشیدن چشمههای آب در دریاچه ارومیه گفت: بر اساس پایش های میدانی انجام شده و گزارشات کارشناسان محیط زیست هیچگونه مورد غیرعادی در دریاچه ارومیه وجود ندارد و این دریاچه شرایط طبیعی و عادی خود را با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی طی میکند.
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