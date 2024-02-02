رییس کن ایستادن برابر نتفلیکس را لازم دانست/ دلتنگ فینچر هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، تیری فرمو رییس جشنواره فیلم کن، در گفت‌وگو با روبن اوستلوند، برنده ۲ نخل طلای کن که در جشنواره فیلم گوتبورگ حضور دارد، از اعتقاد خود به نمایش فیلم‌ها بر پرده بزرگ و اینکه چرا فیلمسازان نباید در مورد فیلمشان سازش کنند، سخن گفت.

فرمو استراتژی استریمرهایی مانند اپل را برنده دانست که «قاتلان ماه کامل» مارتین اسکورسیزی را در بخش رقابتی کن ارایه کردند و آن را از طریق پارامونت در سینماها به نمایش درآوردند. این فیلم در حال حاضر نامزد ۱۰ جایزه اسکار از جمله بهترین بازیگر زن برای لیلی گلادستون، بهترین فیلم و کارگردانی شده است.

وی تاکید کرد که اپل استراتژی متفاوتی نسبت به نتفلیکس دارد و کاری که آنها با فیلم مارتین اسکورسیزی و فیلم «ناپلئون» ریدلی اسکات انجام دادند موجب شد تا درآمد زیادی در گیشه به دست آید و بعدش هم فیلم‌ها در پلتفرم آنها در دسترس قرار گرفتند. این به معنی بازتاب کامل زمان ما است.

در حالی که فرمو هر سال تلاش می‌کند تا نتفلیکس را در جشنواره کن داشته باشد، اما گفت از قانون جشنواره که شامل حال نتفلیکس می‌شود و برمبنای آن لازم است هر فیلمی که در بخش رقابتی حضور دارد در فرانسه اکران شده باشد، حمایت می‌کند.

این قانون پس از سروصدایی که بعد از انتخاب ۲ فیلم نتفلیکس در جشنواره کن در سال ۲۰۱۷ به وجود آمد و مشکلات زیادی با سینماداران داخلی ایجاد کرد، با جدیت دنبال می‌شود.

فرمو گفت: هرچند این بحث خیلی خشن دنبال شد، اما راهی بود که باید برای ایجاد گفت‌وگو با پلتفرم‌ها طی می‌شد. در پایان هم جشنواره تاکید کرد که هر فیلم بخش رقابتی باید در سینماهای فرانسه اکران شده باشد، که کار سختی نیست. این قانون ماست ولی نتفلیکس گفت نه، این قانون ما نیست، به همین دلیل آنها به ونیز می‌روند، اما در کن حضور ندارند.

فرمو همچنین آرزو کرد که می‌توانست تد ساراندوس رییس نتفلیکس را متقاعد کند تا فیلم‌هایشان را در جشنواره نمایش دهند و افزود: فیلم‌های بسیار خوب زیادی متعلق به نتفلیکس است که توسط فیلمسازان بزرگ کارگردانی شده‌اند.

او برای مثال از دیوید فینچر به عنوان یکی از مهم‌ترین فیلمسازان جهان در سال‌ها یا دهه‌های اخیر یاد کرد و گفت: اما حتی اگر دیوید فینچر فیلم‌ساز بزرگی باشد، دیگر در قلب ما و ذهن ما در همان سطحی که «زودیاک» را در رقابت کن به نمایش گذاشت، وجود ندارد.

وی افزود: البته، من نباید درباره نظرات فینچر قضاوت کنم. او می‌خواهد تنها کار کند و بی‌سروصدا فیلم‌هایش را برای پلتفرم‌ها بسازد. اما این دنیای متفاوتی است و ما دلتنگ او هستیم. ما می‌خواهیم او به دنیای ما بازگردد.

وی تاکید کرد: نمی‌توان پژواکی را که حضور در یک جشنواره فیلم ایجاد می‌کند و اولین احساس مخاطبان جشنواره فیلم را با پلتفرم‌ها مقایسه کرد.

فرمو با این حال نتفلیکس را به دلیل کارهای عالی که انجام می‌دهد، تحسین کرد و گفت: ما آثاری را که آنها می‌سازند تماشا می‌کنیم به این امید که شاید بخشی از فیلمسازانی که با آنها کار می‌کنند روزی فیلمی برای ما ارسال کنند.

اوستلوند که در حال حاضر دارد فیلم بعدی خود را با عنوان «سیستم سرگرمی خراب است» است می‌سازد، گفت همیشه مخاطبان جشنواره را هنگام نوشتن فیلمش در ذهن دارد.

وی افزود: کن جایی است که فرش قرمزش مشهور است و هر کسی می‌خواهد روی آن فرش قرمز راه برود.

اوستلوند که ۲ بار با «میدان» و «مثلث غم» برنده نخل طلای کن شد، گفت: باید فیلم‌هایی ساخت که امکان ایجاد سر و صدا در جهان را نیز داشته باشند.

وی که سال ۲۰۲۳ رییس هیات داوران جشنواره کن بود و نخل طلای جشنواره را به «آناتومی یک سقوط» ژوستین تریه داد، به شوخی گفت: آگاهی خیلی به بازیگران و چیزهای دیگر مربوط نمی‌شود، اما برای مثال در «میدان» صحنه‌ای را ساختم که در آن یک هنرمند هست که در میان افرادی که با لباس تاکسیدو در یک شام بزرگ حضور یافته‌اند، دیوانه می‌شود و من عاشق این بودم که این فیلم در بخش رقابتی در سالن لومیر نمایش داده شود و تماشاگران با لباس‌های رسمی، تماشاگران تاکسیدوپوش دیگری را ببینند که این هنرمند ناراحتشان می‌کند.

اوستلوند با شوخی درباره پروژه بعدی خودش گفت که هدف نهایی‌اش ایجاد بزرگترین خروجی در تاریخ کن است!