به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تقی شاهچراغی عصر امروز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان خوزستان با اشاره به اهمیت برگزاری مطلوب انتخابات افزود: وظیفه همه دستگاهها همراهی برای اجرای خوب و بدون نقص انتخابات، در راستای برگزاری انتخابات حداکثری و تحقق چهار راهبرد سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت در انتخابات است.
وی ادامه داد: حدود ۸۰۰ هزار نفر در مسئولیتهای ناظر، بازرس و دستاندرکاران اجرایی انتخابات که از اقشار مختلف مردمی هستند در امر برگزاری انتخابات مشارکت دارند و به عبارتی میتوان گفت انتخابات در کشور به صورت مردمی اجرا میشود و همین موضوع در سلامت انتخابات تأثیر بسزایی دارد.
رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: زمینه رقابت در خوزستان فراهم است و داوطلبان جدیدی به لیست افراد تأیید صلاحیت شده اضافه شدند. این امر موجب میشود تا مشارکت در انتخابات سیر صعودی داشته باشد.
شاهچراغی عنوان کرد: یکی از نکات این انتخابات استقبال نسل جوان در ثبت نام داوطلبی و تأیید صلاحیت شدگان و همچنین کنشگریهای جوانان در زمینه مشارکت و همکاری در اجرای انتخابات است.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: همه دولتها در نظام اسلامی با نسبتهای متفاوت خدماتی داشتهاند که بر اساس آمار خدمترسانی به مردم در دولت سیزدهم شتاب گرفته است و این پیشرفتها باید به اطلاع مردم و به خصوص جوانان رأی اولی رسیده شود.
شاهچراغی عنوان کرد: برابر قانون نیز امکانات مورد نیاز باید توسط دستگاههای مختلف در اختیار ستاد انتخابات قرار داده شود تا مشکلی در روند برگزاری انتخابات پیش نیاید.
رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: تمام شعب اخذ رأی در کشور مورد بازبینی قرار گرفته تا اشکالات احتمالی رفع و رجوع شود.
شاهچراغی گفت: قانون ما را مکلف کرده است که در یک هشتم حوزههای دارای بیش از یک کرسی رأیگیری انتخابات به صورت تمام الکترونیکی انجام شود. در نهایت با تصمیم هیأت مرکزی انتخابات چهار حوزه انتخابیه آبادان، قم، رشت و خمام و ملایر به این منظور تعیین شد و اجرای خوب و دقیق این امر مستلزم آموزشهای عمومی و عوامل اجرایی، اطلاع رسانی مستمر به مردم و تمهیدات برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی در این حوزهها است.
رئیس ستاد انتخابات کشور در خصوص فرایند رأیگیری تاکید کرد: افراد واحد شرایط رأی در انتخابات میتوانند یک بار با پنج مدرک هویتی اعلام شده پس از تأیید در دستگاه احراز هویت رأی دهند که این اقدام با هدف تسهیل در روند اخذ رأی از شهروندان در قانون جدید انتخابات پیش بینی شده است.
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