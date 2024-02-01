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۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۴۴

نمایشگاه کتاب در فریدن افتتاح شد

نمایشگاه کتاب در فریدن افتتاح شد

فریدن - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فریدن از برپایی نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی در فریدن خبر داد.

کوروس بدیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر در فریدن اظهار کرد: این نمایشگاه با ۵۰۰ عنوان کتاب با موضوعات روانشناسی، مذهبی، رمان‌های ایرانی و کودک در مجتمع فرهنگی هنری کوثر برپاست.

بدیعی افزود: کلیه کتاب‌ها با تخفیف ۲۰ تا ۵۰ درصد در این نمایشگاه عرضه می‌شود واین نمایشگاه به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۲۰ شب به صورت یکسره در خدمت همشهریان می‌باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فریدن گفت: در کنار نمایشگاه کتاب نمایشگاه نقاشی (سرو قامتان) با موضوع ایثار و شهادت نیز برپاست.

کد مطلب 6011592

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