نمایشگاه کتاب در فریدن افتتاح شد

کوروس بدیعی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر در فریدن اظهار کرد: این نمایشگاه با ۵۰۰ عنوان کتاب با موضوعات روانشناسی، مذهبی، رمانهای ایرانی و کودک در مجتمع فرهنگی هنری کوثر برپاست.
بدیعی افزود: کلیه کتابها با تخفیف ۲۰ تا ۵۰ درصد در این نمایشگاه عرضه میشود واین نمایشگاه به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۲۰ شب به صورت یکسره در خدمت همشهریان میباشد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فریدن گفت: در کنار نمایشگاه کتاب نمایشگاه نقاشی (سرو قامتان) با موضوع ایثار و شهادت نیز برپاست.
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