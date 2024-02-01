نمایشگاه کتاب در فریدن افتتاح شد

کوروس بدیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر در فریدن اظهار کرد: این نمایشگاه با ۵۰۰ عنوان کتاب با موضوعات روانشناسی، مذهبی، رمان‌های ایرانی و کودک در مجتمع فرهنگی هنری کوثر برپاست.

بدیعی افزود: کلیه کتاب‌ها با تخفیف ۲۰ تا ۵۰ درصد در این نمایشگاه عرضه می‌شود واین نمایشگاه به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۲۰ شب به صورت یکسره در خدمت همشهریان می‌باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فریدن گفت: در کنار نمایشگاه کتاب نمایشگاه نقاشی (سرو قامتان) با موضوع ایثار و شهادت نیز برپاست.