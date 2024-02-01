مسؤولان سعد آباد نسبت به تکریم ارباب رجوع تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امین نژاد پنج شنبه شب به اتفاق رؤسای ادارات در دیدار با حجت السلام شهبازی امام جمعه سعدآباد در اولین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی با تبریک آغاز چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: دهه فجر انقلاب اسلامی به عنوان سرآغاز حاکمیت اسلام به رهبری امام خمینی (ره) و استمرار نظام جمهوری اسلامی به رهبری حضرت آیت الله خامنه ای است.

سرپرست بخشداری سعدآباد افزود: مسؤولان ادارات موظفند که نسبت به تکریم مردم و در جهت رضایتمندی عمومی تلاش مستمر داشته باشند، حل و مشکلات مردم نباید در پیچ و خم بروکراسی اداری معطل و به نارضایتی عمومی تبدیل بشود.

وی ابراز داشت: دولت سیزدهم زمانی سکان کشور را در دست گرفت که علاوه بر فضای کرونا حاکم بر کشور، تحریم کامل اقتصادی و کاهش تولید نفت کشور با نابسامانی روبرو بود، ولی با تلاش، مدیریت و جهاد مدیران توانمند و شخص ریاست محترم جمهور توانستیم از این وضعیت خارج و امروز پس از گذشت بالغ بر دو سال از عمر دولت در تمام جهات از وضعیت بد قبل گذر و یا در حال گذر هستیم، لذا علی رغم وجود بعضی مشکلات شاهد تعالی کشور در ابعاد مختلف هستیم.

امین نژاد اظهار داشت: مدیران ادارات، نهادها و ارگان‌ها از لحاظ شرعی و قانونی وظیفه دارند که در بین مردم حاضر و از فضاهای موجود نسبت به خدمات انجام شده در دوران دولت سیزدهم اطلاع رسانی و جهاد تبیین را به صورت واقعی در بستر آگاهی بخشی مردم عملی کنند.

امین نژاد تصریح کرد: تبیین دستاوردهای دولت در سطح استان، شهرستان و بخش سعدآباد وجود ابهام و عدم اطلاع بعضی افراد را نسبت به خدمات دولت را رفع و باعث رضایتمندی مردم می‌شود و این خود نیز زمینه ساز حضور حد اکثری مردم در انتخابات ۱۱ اسفند خواهد شد.

امین نژاد افزود: رأی اکثریت مردم زمینه ساز مجلسی انقلابی با پشتوانه بالای مردم و جایگاه محکم این مجلس در فرایند قانونگذاری، نظارت انقلابی و جایگاه بین المللی مجلس خواهد شد.