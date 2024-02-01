رانندگان کرمانشاهی مراقب لغزندگی معابر باشند

سرهنگ محمد حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه در بارش برف که چندروز پیش اتفاق افتاد تعدادی از رانندگان بدون درنظر داشتن قواعد رانندگی ایمن، موجب بروز تصادف و خسارت به خود و دیگران شدند و در اثر تصادفات زنجیره‌ای تعدادی از معابر کلانشهر کرمانشاه دچار مشکل ترافیکی گردیدند.

وی افزود: بازهم تاکید می‌کنیم که رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی بهترین راهکار برای پیشگیری از تصادفات در معابر لغزنده می‌باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کرمانشاه تاکید کرد: شهرداری‌ها باید وظایف خود را در شرایط جوی نامساعد به ویژه در هنگام بارش برف به خوبی انجام دهند.

وی توصیه کرد: رانندگانی که قصد مسافرت برون شهری دارند حتماً از سلامت وسیله نقلیه خود مطمئن باشند و از عجله و شتاب پرهیز کنند.

سرهنگ حیدری در پایان افزود: در فصل سرما همراه داشتن زنجیر چرخ در معابر کوهستانی الزامی است و رانندگان عزیز باید با نحوه استفاده از آن آشنا باشند تا در شرایط خاص بتوانند از آن بهره ببرند.