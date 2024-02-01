روند اعطای تسهیلات بانکی برای مسکن و ازدواج و فرزندآوری تسهیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی در نشست مشترک شورای مسکن و شورای هماهنگی امور بانکهای استان یزد با اشاره به وضعیت بانکهای استان در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: روند اعطای تسهیلات به متقاضیان این بخشها متحدالشکل، تسهیل و تسریع شود.
وی با تاکید بر اینکه صف انتظار وام ازدواج در استان یزد باید به صفر برسد، عنوان کرد: جدول وضعیت پرداخت بانکها در این حوزه تهیه و بانکهایی که از پرداخت تسهیلات استنکاف کرده اند مشمول ترک فعل خواهند شد.
فاطمی با اشاره به ضرورت جذب ۱۰۰ درصدی تسهیلات تبصره ۱۸ در استان بیان کرد: بازگشت تسهیلات اختصاص داده شده به مرکز قابل قبول نیست.
استاندار یزد در همین راستا ادامه داد: مدیران عامل بانکهایی که دلسوزانه برای بهبود کسب و کار مردم و گره گشایی از امور آنها تلاش میکنند، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
فاطمی با بیان اینکه مدیران عامل بانکها باید خود را در زمره مدیران سرمایه گذاری استان بدانند، گفت: مدیران بانکها باید با عملکرد فعالانه خود، ناترازی منابع و مصارف را مدیریت، منابع لازم را جذب و با ایجاد حس اطمینان در بخش خصوصی آنها را به آوردن منابع در بانک ترغیب کنند.
استاندار یزد بر توجه ویژه بانکها به تکریم مراجعین به بانکها و به خصوص مددجویان و مستضعفان تاکید کرد.
