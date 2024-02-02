سخنرانی مهم سید حسن نصرالله در روز جانباز حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان به مناسبت یوم الجریح (روز جانباز) سخنرانی خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز سه شنبه ۱۳ فوریه(۲۴ بهمن جاری) ساعت ۳ عصر به وقت لبنان سخنرانی می‌کند.

حزب الله لبنان سالروز ولادت حضرت ابوالفضل (ع) را به مناسب روز جانباز اعلام کرده و در این روز از نیروهای جانباز مقاومت در لبنان تجلیل می‌کند.

این در حالی است که رزمندگان حزب الله از زمان شروع جنگ رژیم صهیونیستی در غزه در اکتبر گذشته، در راستای حمایت از ملت استوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آن ضربه‌های مهلکی به نظامیان رژیم صهیونیستی و مراکز تجمع و تأسیسات صهیونیست‌ها وارد کرده اند.