تخریب ویلای ۶۰ میلیارد تومانی در محدوده شهر تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محبوب علیلو در جلسه‌ای که به مناسبت سالروز تأسیس سازمان امور اراضی برگزار شده بود با تبریک ایام دهه فجر گفت: امنیت غذایی و صیانت از بسترهای این امنیت موضوع مهمی است که در اقتصاد کشور تأثیرگذار است لذا باید در انجام وظایف در این حوزه حساسیت و دغدغه داشته باشیم و خود را مسئول بدانیم و در راستای رفع دغدغه‌ها پیش برویم.

وی با بیان اینکه یک ویلای غیرمجاز ۶۰ میلیارد تومانی به وسعت ۶۰۰ مترمربع در محدوده شهر تبریز قلع و قمع شد، اظهار کرد: ما اجازه نداریم ذره‌ای به حق الناس تعرض کنیم. اگر محرز می‌شود حقی برای شخصی متصور است اجازه نداریم حتی یک سانتی متر به زمین آن تعرضی کنیم، چون حق الناس حرمت دارد و باید برای مالکیت احترام بگذاریم.