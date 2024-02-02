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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۲

مدیر کل فرودگاه کرمانشاه خبر داد؛

پرواز کرمانشاه به تهران درحالت انتظار/تعدادپروازها افزایش می یابد

پرواز کرمانشاه به تهران درحالت انتظار/تعدادپروازها افزایش می یابد

کرمانشاه- مدیرکل فرودگاه کرمانشاه از حالت انتظار برای مشخص شدن وضعیت پرواز کرمانشاه به تهران خبر داد و گفت: به زودی تعداد پروازهای فرودگاه کرمانشاه افزایش خواهد یافت.

مجتبی بیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در جو استان کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به شروع بارندگی‌ها از شب گذشته و برودت هوا پرواز روز جمعه ۱۳ بهمن ماه در حالت انتظار قرار گرفت.

وی افزود: انجام پرواز به مقصد استان تهران در صورتی بر قرار خواهد شد که تأیید نهایی و عدم بروز مشکل در حین انجام سفر مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل فرودگاه استان کرمانشاه تصریح کرد: بر همین اساس تصمیم و نتیجه نهایی برای انجام این پرواز طی یک ساعت آینده اعلام خواهد شد.

وی از افزایش پروازها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: هم اکنون پروازهای کرمانشاه به ۲ مقصد تهران و مشهد به طور روزانه برقرار بوده و به زودی پرواز به مقصد کیش مجدداً از سر گرفته خواهد شد.

بیاتی خاطرنشان کرد: با اتمام پروژه بهسازی باند فرودگاه روند رو به بهبودی برای میزان پروازها فراهم خواهد شد.

کد مطلب 6011824

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    نظرات

    • سیدجواد IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      1 0
      پاسخ
      باسلام‌ هواپیمایی‌وخطوط‌هوایی‌ایران‌بسیار بدقول‌وعملکرد ضعیف واستاد تاخیردرپرواز ولغو پروازهستند‌با تنوع دربهانه های مختلف‌.واقعا مردم رااذیت وآزار میدهید.

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