پرواز کرمانشاه به تهران درحالت انتظار/تعدادپروازها افزایش می یابد

مجتبی بیاتی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در جو استان کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به شروع بارندگیها از شب گذشته و برودت هوا پرواز روز جمعه ۱۳ بهمن ماه در حالت انتظار قرار گرفت.
وی افزود: انجام پرواز به مقصد استان تهران در صورتی بر قرار خواهد شد که تأیید نهایی و عدم بروز مشکل در حین انجام سفر مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل فرودگاه استان کرمانشاه تصریح کرد: بر همین اساس تصمیم و نتیجه نهایی برای انجام این پرواز طی یک ساعت آینده اعلام خواهد شد.
وی از افزایش پروازها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: هم اکنون پروازهای کرمانشاه به ۲ مقصد تهران و مشهد به طور روزانه برقرار بوده و به زودی پرواز به مقصد کیش مجدداً از سر گرفته خواهد شد.
بیاتی خاطرنشان کرد: با اتمام پروژه بهسازی باند فرودگاه روند رو به بهبودی برای میزان پروازها فراهم خواهد شد.
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