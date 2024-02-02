سفر رییس جمهور به بشاگرد لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر آموزش و پرورش صبح جمعه با حضور در جمع اهالی بشاگرد که برای استقبال از رئیس جمهور گردهم آمده بودند، اظهار کرد: رئیس جمهور دو مرتبه از صبح امروز شرایط سفر به منطقه بشاگرد را بررسی کردند و تیم پروازی ایشان بدلیل شرایط نامناسب آب و هوایی و بارندگی شدید، امکان پرواز نیافتند.

وی افزود: بنده به نمایندگی از رئیس جمهور و از ساعت ۴ صبح راهی بشاگرد شده‌ام تا ضمن ابلاغ سلام گرم ایشان به شما مردم عزیز بگویم که ایشان قول دادند در اولین فرصت حتماً سفری به استان هرمزگان داشته باشند و این سفر را حتماً انجام خواهند داد و بر آن عهدی که با شما بستم، هستم.

مراد صحرایی همچنین تأکید کرد: خلبانان بالگردهای رئیس جمهور نیز عزم رئیس جمهور در انجام این سفر را درک می‌کردند اما با بررسی چندین باره وضعیت آب و هوایی، تأکید کردند که امکان انجام این پرواز وجود ندارد. ما حتی برنامه افتتاح ۱۰۰۰ مدرسه در سراسر کشور را از این منطقه قرار داده بودیم که با این حساب، لغو شد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه رئیس جمهور به بنده فرمودند که اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه این منطقه و رفع مشکلات آن را به شما بزرگواران اعلام کنم، افزود: این اعتبار صرف راه، بهداشت و درمان و آبخیزداری خواهد شد و مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان نیز جداگانه برای توسعه آموزشی منطقه اختصاص می‌یابد.