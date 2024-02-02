به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح جمعه در آئین اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در دهکده گردشگری اهرم گفت: در دوران انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس خون جوانان بسیاری در حفظ پرچم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ریخته شده است.

وی با اشاره به اینکه باید با پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب راه شهدا را ادامه دهیم اضافه کرد: زیر ساخت همه فعالیت‌های سخت افزاری یا در واقع پروژه‌های عمرانی و خدماتی برای مردم نیز نرم افزاری است که باید ایجاد شود.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: انقلاب اسلامی با نرم افزار فکری حضرت امام (ره) به ثمر نشست و امروز هم با نرم افزاری‌های در واقع دینی، مذهبی و تربیتی که از ابتدای انقلاب تا به امروز ایجاد شده رسیدیم به خیلی از سخت افزارهای و نیازهای عمرانی که در واقع آنها را داریم.

وی خاطرنشان کرد: دهه فجر یادآور سلحشوری‌ها و پایمردی‌های مردان و زنان این مرز و بوم در مقابله با رژیم ستم‌شاهی و ورود آرامش و امنیت در سرزمین ایران است.

وی با اشاره به اینکه پرچم نماد جمهوری اسلامی است به اهتزاز آمدن این پرچم در دهکده گردشگری آبگرم اهرم را پیام انقلاب دانست و تاکید کرد: امروز در اینجا جمع شده‌ایم تا به پاس این روز از شهدای انقلاب و شهدای هشت سال دفاع مقدس و به یاد بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) باشیم و با آنها تجدید بیعت کنیم.