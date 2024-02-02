لزوم برخورد قاطع مدیریت شهری با هرگونه تخلف احتمالی ساخت و ساز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قدوسی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه ورامین ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر گفت: تبیین شخصیت امام راحل (ره) و دستاوردهای انقلاب در این ایام ضرورت دارد، استقلال سیاسی مهمترین گوهر وجودی انقلاب است و استقلال سیاسی مهمترین ارمغان نظام برای کشور ما بوده است که موجب رهایی کشور از وابستگی سیاسی و اقتصادی شده است.

وی بر لزوم شکر گزاری از نعمت انقلاب تاکید کرد و افزود: برخی خود را طلبکار انقلاب می‌دانند در حالی که ما بدهکاریم چرا که انقلاب به ما عزت استقلال و آزادی بخشید، عده‌ای که برای انقلاب کار کردند و اکنون خود را طلبکار نظام می‌دانند، باید بدانند، هر چه تلاش کنند باز هم بدهکار انقلاب هستند.

امام جمعه موقت ورامین گفت: در مراسم ایام الله دهه فجر شرکت کنیم خصوصاً مسئولان محترم در این مجالس در کنار مردم حاضر باشند.

وی با اشاره به عید مبعث و روز نزول قرآن گفت: انقلاب ما هم ریشه قرآنی دارد، انقلاب اسلامی مشروعیت خود را از قرآن گرفته است، قرآن کریم راهبردساز است.

قدوسی نژاد گفت: جوانان و خانواده‌ها به قرآن توجه بیشتری داشته باشند، باید توجه و اهتمام بیشتری نسبت به ترویج قرآن و اشاعه فرهنگ این کتاب آسمانی داشته باشند.

وی سپس ضمن تقدیر از خدمات مسئولان خصوصاً در مسائل شهری، بر لزوم مبارزه قانونی با تخلفات ساختمانی و توجه به سالم نگهداشتن فضای پارک‌ها برای استفاده مردم و خانواده‌ها تاکید کرد و افزود: لازم است تا شهردار ورامین با هرگونه تخلف ساختمانی مقابله و برخورد قانونی کند و دستورات لازم در خصوص ممانعت و برخورد قانونی لازم با هرگونه تخلف احتمالی صادر شود.

خطیب جمعه ورامین سپس به جنگ غزه اشاره کرد و گفت: ۱۱۸ اُمین روزجنگ غزه را پشت سر می‌گذاریم، شهدا در این جنگ از مرز ۲۷ هزار نفر عبور کرده است، در این مدت ۶۶ هزار و ۱۳۹ نفر مجروح شدند، اما فلسطین همچنان مقاومت می‌کند و با اقتدار ایستاده است.

وی گفت: درود بر این ملت بزرگ و ننگ بر مدعیان دروغین حقوق بشر، متأسفانه رژیم صهیونیستی در میان حمایت غرب و سکوت مجامع بین‌المللی هر روز بر شمار شهدای فلسطینی که بخش قابل توجهی از آنان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند، می‌افزاید، اما مدعیان حقوق بشر در مقابل این نسل‌کشی و جنایت جنگی ساکت هستند.