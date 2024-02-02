پیوست جمعیت و حجاب و عفاف در برنامه ها مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحسن محسنی صبح جمعه در نشست هم اندیشی با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل و روسای ادارات تبلیغات اسلامی و مسئولین تشکل های دینی با عنوان "مشارکت حداکثری، تجلی اراده ملی و بستر سازی تمدن نوین اسلامی" از آمادگی این اداره در عمل به فرامین رهبری در استفاده از طرفیت ها برای مشارکت حداکثری در انتخابات خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: مسائل مهم فرهنگی باید به همت عموم متولیان عرصه فرهنگی و تبلیغی انجام و پیوست های فرهنگی از جمله جمعیت و حجاب و عفاف در مکاتبات اداری و برنامه ها و طرح ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی اردبیل بر ضرورت توجه به "قرارگاه جهاد تبیین" تاکید کرد و افزود: روسای ادارات تبلیغات اسلامی باید ضمن بررسی داده ها و اطلاعات مناطق محل فعالیت، پس از نیازسنجی دقیق فرهنگی، با قرارگاه جهاد تبیین در راستای حل مسائل و مشکلات فرهنگی، ارتباط مستمر و موثر داشته باشند.

محسنی با اشاره به به افزایش ۹۱ درصدی تعداد معتکفین در استان اردبیل تصریح کرد: در اعتکاف امسال حضور 91 درصدی اقشار مختلف مردم به ویژه نوجوانان و جوانان سرمایه مهم فرهنگی برای استان به شمار می رود که باید در طول سال از دستاوردهای اعتکاف بهره برد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی اردبیل این اداره را مسئول کارگروه هیئات مذهبی در " تبیین اهمیت مشارکت حداکثری در انتخابات" عنوان کرد و افزود: کارگروه هیئات مذهبی و مداحان برعهده سازمان تبلیغات اسلامی استان اردبیل است که باید با برنامه ها و جلسات سخنرانی و محافل دینی در مناسبات ملی و مذهبی شور و شعور انتخاباتی را در بین آحاد جامعه تقویت کنیم.