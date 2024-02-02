۱۰ هزار میلیارد ریال برای تونل کبیرکوه ایلام هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا ظهر روز جمعه در آئین بهره‌برداری همزمان ۹۵۰ طرح و پروژه آموزشی و پرورشی و ورزشی در سراسر کشور و ۱۹ طرح استان ایلام، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی معجزه قرن بود که به وسیله معجزه‌گر قرن امام راحل به وقوع پیوست.

وی به مقایسه جشن انقلاب با جشن ۲۵۰۰ شاهنشاهی پرداخت و گفت: در جشن شاهنشاهی از ۶۹ کشور دنیا حضور داشتند و از ارز حاصل از فروش نفت و بیت‌المال مردم، صرف این جشن بزرگ می‌شد اما امروز جشن انقلاب اسلامی یک جشن مردمی است.

بهرام‌نیا یادآور شد: در آن دوران مردم با مشکلات زیادی در حوزه‌های مختلف مواجه بودند اما نظام شاهنشاهی جشن‌های بزرگ را با هزینه‌های هنگفت برگزار می‌کرد.

وی با اشاره به تحریم‌های غرب و فشارهای جبهه استکبار علیه نظام اسلامی، گفت: ایران اسلامی با وجود همه تحریم‌ها و مشکلات، اما روز به روز در حال پیشرفت است که این یک افتخار بزرگ است.

نماینده عالی دولت در استان ایلام با اشاره به فرمایشات رهبر معظم‌انقلاب در خصوص دهه‌ی فجر، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند «دهه‌ی فجر، آن آیینه‌ای است که خورشید اسلام در آن درخشید و به ما منعکس شد. اگر این آئینه نبود، باز هم مثل همان دوره‌ها و قرون تاریک، باید می‌نشستیم و اسمی از اسلام می‌آوردیم».

وی در ادامه افزود: از حضور مسئولان عزیز و خانواده‌های شهدا که در این برنامه هستند قدردانی می‌کنم خانواده شهدا درواقع نگین هر برنامه هستند.

نماینده عالی دولت در استان ایلام خاطرنشان کرد: امروز در این برنامه شاهد حضور پدر شهید رضایی‌نژاد و همسر شهید صارم‌طهماسبی هستیم که این برنامه با حضور این عزیزان و خانواده‌های شهدا پربرکت است.

استاندار ایلام در ادامه به پروژه‌ها و طرح‌های دهه فجر استان اشاره و یادآورشد: ۳۲۶ طرح و پروژه دهه فجر با اعتبار ۳ هزار ۷۹۴ میلیارد تومان در استان کلنگ‌زنی و یا افتتاح می‌شود.

نماینده عالی دولت در استان ایلام اعلام کرد: ۱۰ هزار میلیارد ریال در دولت سیزدهم فقط برای تونل کبیرکوه هزینه شده است و در سفر ریاست محترم جمهور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به بحث انتخابات و ضرورت حضور پرشور در این انتخابات، گفت: همه تمرکز و تلاش دشمن کم‌اهمیت جلوه انتخابات در ایران است. مردم با حضور حداکثری و آگاهانه خود در انتخابات حماسه‌ای دیگر خلق می‌کنند.